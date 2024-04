ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 17/24

Mainz (ots)

Woche 17/24 Fr., 26.4. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Kafka lebt! Was den Jahrhundertschriftsteller unsterblich macht Woche 18/24 Di., 30.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 20.15 Habeck contra Lindner (HD/UT) Ziemlich beste Gegner Film von Bernd Reufels Kamera: Tiemo Fenner, Marc Franke Deutschland 2024 Mi., 1.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 1.35 Habeck contra Lindner (HD/UT) Ziemlich beste Gegner Film von Bernd Reufels (vom Vortag) Kamera: Tiemo Fenner, Marc Franke Deutschland 2024 Woche 20/24 So., 12.5. 22.15 Die Wiener Philharmoniker in der Waldbühne Berlin Bitte Ergänzung beachten: Dolby digital 5.1 Woche 21/24 Mo., 20.5. 12.25 Ein Sommer in Island Bitte streichen: Audiodeskription

