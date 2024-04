"Der Kommissar und die Angst" im ZDF

ZDF

Nach "Der Kommissar und das Kind" (2017), "Der Kommissar und die Wut" (2020) und "Der Kommissar und die Eifersucht" (2022) präsentiert das ZDF am Montag, 29. April 2024, 20.15 Uhr, mit "Der Kommissar und die Angst" den vierten Film einer losen Krimireihe um den eigenwilligen Berliner Kommissar Martin Brühl (Roeland Wiesnekker). In der ZDFmediathek ist der Fernsehfilm der Woche bereits ab Samstag, 20. April 2024, 10.00 Uhr, verfügbar.

Als seine Partnerin, die LKA-Psychologin Susanne Koch (Meike Droste), morgens nicht wie gewohnt neben ihm im Bett liegt, weiß Martin Brühl sofort, dass etwas nicht stimmt. Er kann seinen Vorgesetzten Mattuschek (Michael Schenk) davon überzeugen, dass Susanne Opfer einer Straftat geworden ist, wird aber aufgrund seines emotionalen Ausnahmezustands von dem Fall entbunden. Als das Team um Eli Wiesner (Marc Ben Puch) und Frauke Buhr (Sara Fazilat) einen Zusammenhang zwischen Susannes Verschwinden und einer Serie professionell organisierter Geldautomatensprengungen herstellen kann, wächst in Martin Brühl ein schrecklicher Verdacht.

Unter der Regie von Andreas Senn spielen in weiteren Rollen René Schwittay, Adina Vetter, Dennis Kamitz, Manuel Harder, Petra Hartung, Christopher Schärf, Friederike Frerichs, Svenja Liesau und andere. Das Drehbuch schrieb Andreas Linke.

Der Film wird mit Audiodeskription und Untertiteln angeboten.

