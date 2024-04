ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 16/24

Mainz (ots)

Woche 16/24 Fr., 19.4. 5.30 * ZDF-Morgenmagazin . . . Bitte nochmalige Änderung der Moderation beachten: 7.00 - 9.00 Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin Bitte streichen: Andreas Wunn Woche 18/24 Mi., 1.5. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Halbfinale, Hinspiele . . . Bitte Ergänzung beachten: Zusammenfassungen der Spiele: FC Bayern München - Real Madrid Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain Woche 19/24 Mi., 8.5. 23.15 sportstudio UEFA Champions League Halbfinale, Rückspiele . . . Bitte Ergänzung beachten: Zusammenfassungen der Spiele: Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund Real Madrid - FC Bayern München Woche 22/24 So., 26.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 0.35 Kulturzeit extra: Mad Max und Co. in Cannes (HD/UT) Stars, Filme und Glamour bei den 77. Filmfestspielen Film von Teresa Corceiro, Nicolette Feiler-Thull und Gudula Moritz Deutschland 2024

