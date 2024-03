ZDF

"maybrit illner" im ZDF: "Deutschland ausspioniert – Vertrauen verspielt?"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Olaf Scholz scheint blamiert, die westlichen Alliierten desavouiert und die Ukraine massiv verunsichert – Putins Lauschangriff gegen die Bundeswehr sorgt für Destabilisierung auf mehreren Ebenen. "Deutschland ausspioniert – Vertrauen verspielt?" ist am Donnerstag, 7. März 2024, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Der Bundeskanzler wird nicht müde, seine Ablehnung gegen die Lieferung des Taurus zu bekräftigen. Er will die Kontrolle darüber offenbar nicht aus der Hand geben. Was bedeutet das für die Beziehungen zur Ukraine? Wie groß ist das Misstrauen des Kanzlers gegenüber Kiew? Und wie belastet ist das Verhältnis zwischen der deutschen Regierung und den westlichen Bündnispartnern?

Bei Maybrit Illner diskutieren SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, Roderich Kiesewetter (CDU), Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages, Daniel Cohn-Bendit, deutsch-französischer Publizist, langjähriger EU-Abgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen und Europe Écologie-Les Verts, sowie Militärexperte Carlo Masala und Sarah Pagung, Programmleiterin Bereich Internationale Politik der Körber Stiftung.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt Bei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mai an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen "maybrit illner" in der ZDFmediathek.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell