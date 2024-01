RTLZWEI

TV-Tipp: "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie"- Start der 22. Staffel ab 8. Januar

Anmoderationsvorschlag: Glamour, Glanz und geile Sprüche: Dafür ist die schräge Jetset-Familie Geiss bekannt. Und eins steht fest: Bei Robert, Carmen, Davina und Shania wird es mit Sicherheit nie langweilig. Denn besonders Familien-Oberhaupt Robert steht ständig unter Strom und hat am laufenden Band neue Ideen. Welche das diesmal sind, sehen wir ab sofort (ab 8. Januar) in der 22. Staffel von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" bei RTLZWEI. Was uns da genau erwartet, verraten uns die beiden Kult-Millionäre Carmen und Robert jetzt! Hallo!

1. Welche neuen Missionen erwarten die Geissens in der neuen Staffel?

O-Ton 1 (Die Geissens, 29 Sek.): "Wir waren natürlich wieder unterwegs. Wer die Geissens kennt, weiß, dass wir immer in der Welt am Start sind. Wir waren in Dubai, wir waren in Monaco, St. Tropez, wir sind durch Spanien gereist." "Richtig." "Ibiza, Mallorca." "Es gibt einige neue Missionen, die die Geissens auf dem Schirm haben. Wir haben ein neues Grundstück gekauft. Lasst euch überraschen, wo ist es und wie wird es." "Es wird spannend. Also, wir haben immer wieder was am Start - für jeden Geschmack!"

2. Robert, Du wirst wieder Bauherr sein. Lässt Du Dir bei der Planung helfen?

O-Ton 2 (Die Geissens, 29 Sek.): "Ja, ein Hausbau ist natürlich immer eine interessante Mission und wir sind wieder auf einer neuen unterwegs. Ich habe ein Grundstück gekauft in St. Tropez - ich baue eine neue Villa. Sehr wahrscheinlich nochmal eine für die Geissens, weil wir fühlen uns natürlich hier in Frankreich sehr, sehr wohl. Ja, und ein Hausbau - weiß jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat - ist immer eine Herausforderung. Es gibt immer Probleme. Ist nicht einfach, man braucht einige Leute, die einen dabei unterstützen und die suchen wir und die haben wir zum Teil schon und deswegen glaube ich, es wird ein gutes Projekt."

3. Was ist beim Hausbau unbedingt zu beachten?

O-Ton 3 (Die Geissens, 20 Sek.): "Also, beim Hausbau ist in jedem Fall zu beachten, dass man den richtigen Architekten hat, weil ohne die richtige Baugenehmigung geht gar nichts. Und ansonsten braucht man natürlich ein bisschen Feeling, ein Geschmack etc. und den hab ich ja mit meiner Frau an meiner Seite seit über 40 Jahren. Also, insofern sollte so ein Hausbau für die Geissens eine easy Nummer werden - mit allen Problemen, die da kommen in Frankreich."

4. Carmen, wie siehst Du Deine Rolle beim Hausbau?

O-Ton 4 (Die Geissens, 23 Sek.): "Wir arbeiten wirklich Hand in Hand. Also, Robert ist wahnsinnig gut in Gartengestaltung und hilft mir auch im Haus." "Und Carmen im Kellerbau, weil Carmen will unbedingt eine Bowlingbahn haben. Das heißt also, der Fokus von Carmen ist die Bowlingbahn. Das Haus über der Erde völlig uninteressant, Hauptsache unter der Erde gibt's ne Bowlingbahn..." "Nein, nein.." "Also, lasst euch überraschen, was da so passiert."

5. Carmen, so, so Du hast also nur die Bowlingbahn im Visier oder gibt's da vielleicht noch mehr?

O-Ton 5 (Die Geissens, 29 Sek.): "Das ist nicht richtig, weil ich bin ja auch für Küchenbau eigentlich sehr bekannt, wir haben ja so viele Häuser..." "Also, meinst du, die Küche bekommt auch noch ein Fenster?" "Noch besser! Also - Aber lasst euch überraschen - ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich wieder eine wunderschöne Küche gestalten kann. Das ist mein Hobby und das habe ich in den letzten 20, 25 Jahren eigentlich sehr erfolgreich immer gemacht." "Und die Küche ist billiger, als wenn die Frau zum Juwelier geht." "Naja, who knows."

6. Trotzdem behaltet Ihr ja auch Eure Wohnung in Dubai: Was gefällt Euch dort so gut?

O-Ton 6 (Die Geissens, 35 Sek.): "Ja, uns gefällt an Dubai natürlich alles. Also in erster Linie die Sicherheit, dass Dubai halt eben sehr vielfältig ist. Wir sind Genießer, wir lieben gute Weine und da sind wir in Dubai..." "Ja. In meinem Alter hat man natürlich am Ende des Tages noch 20 bis 25 gute Sommer. Wie kann man die verlängern? In dem man in Dubai sich eine Wohnung kauft, dann macht man das 25/50, weil im Winter ist da auch wieder Sommer. Und das ist genau der Grund, warum der Robert da runter gegangen ist. Da kann man auch gutes Business machen, die Start-Ups laufen - also, es bleibt spannend bei den Geissens." "Genau."

Abmoderationsvorschlag: Übrigens: Robert wäre natürlich nicht Robert, wenn er neben dem Hausbau nicht schon die nächsten Pläne schmieden würde! So soll auch die geliebte Familienyacht "Indigo Star" ein neues Zuhause bekommen, was bei den Geiss-Damen auf wenig Begeisterung stößt. Wer am Ende seinen Kopf durchsetzt, gibt's ab sofort (8. Januar) immer montags, 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

