Final Call PR-Bild Award 2023: Noch bis 29. September die besten PR-Bilder wählen

Hamburg (ots)

Letzter Aufruf für den PR-Bild Award 2023: Bis zum 29. September können Interessierte und die Öffentlichkeit unter www.pr-bild-award.de abstimmen, welche PR-Bilder dieses Jahr den renommierten Branchenpreis erhalten. Eine Fachjury, bestehend aus Expertinnen und Experten der Kommunikations- und Medienbranche, hat zuvor eine Auswahl von 70 Bildern aus sieben Kategorien in Form einer Shortlist getroffen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden durch eine Kombination aus Stimmen der Jury und der Öffentlichkeit ermittelt und am 2. November während einer feierlichen Preisverleihung bekanntgegeben.

Knapp 180 Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen haben dieses Jahr über 550 Bilder beim PR-Bild Award eingereicht. Bei der öffentlichen Abstimmung sind bisher über 60.000 Votes eingegangen. Die dpa-Tochter news aktuell vergibt den renommierten Branchenpreis bereits zum 18. Mal.

"Die Bühne ist bereitet und die Scheinwerfer sind ausgerichtet auf die Shortlist des PR-Bild Award: Die Öffentlichkeit kann über ihre Favoriten abstimmen. Wir haben dieses Jahr eine enorm starke und vielseitige Bildauswahl. Und die bisherigen Abstimmungen brechen jeden Rekord, was uns sehr stolz macht und zeigt, wie bekannt unser Preis inzwischen in der Branche ist. Es wird spannend sein zu sehen, wie der Wettbewerb ausgeht und wer dieses Jahr als Sieger hervorgeht", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell und zugleich Initiatorin des PR-Bild-Awards.

news aktuell vergibt den PR-Bild Award zusammen mit news aktuell Schweiz und APA-Comm aus Österreich. Medienpartner sind das deutsche PR-Branchenmagazin "PR Report" und das Schweizer Wirtschaftsmagazin der Kommunikation und Werbung "persönlich".

Die Bilder der Shortlist 2023 können unter dem nachfolgenden Link heruntergeladen werden. Diese 70 Bilder dürfen ausschließlich in einem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden, immer mit Bezug auf den PR-Bild Award 2023: https://dpafoto.egnyte.com/fl/DRd29TbKnF

Shortlist 2023:

Health & Beauty

Connext Communication GmbH / DE

Friedrich-Schiller-Universität Jena / DE

Helios / DE

Hill+Knowlton Strategies GmbH für Durex / DE

Kantonsspital Baden / CH

KORA MIKINO sustainable Femcare UG / DE

Schweiz Tourismus / CH

Stiftung Kifa Schweiz / CH

Universitäts-Kinderspital Zürich / CH

Vetmeduni (VeterinärmedizinischeUniversität Wien) / AT

Lifestyle

Betriebsgesellschaft BallinStadt mbh / DE

BOOSTR GmbH / CH

Deutsche Stiftung Denkmalschutz / DE

Grand Resort Bad Ragaz / CH

Jugend am Werk / AT

KORA MIKINO sustainable Femcare UG / DE

nettwerk gmbh für Tobias Renggli / CH

Otto Gerber Gruppe / DE

TAURUS Sicherheitstechnik GmbH / AT

Universität Mannheim / DE

Mobility

BVZ Holding AG | Gornergrat Bahn | Matterhorn Gotthard Bahn / CH (2 Nominierungen)

Deutsche Bundeswehr / DE

Jugend am Werk / AT

Schweiz Tourismus / CH (2 Nominierungen)

TII Group / DE (2 Nominierungen)

UPS Deutschland S.à r.l. & Co. OHG / DE

Universität Mannheim / DE

NGO

Caritas international / DE (2 Nominierungen)

Dein Sternenkind Stiftung / DE

Greenpeace / DE

Jugend am Werk / AT

Kindernothilfe e. V. / DE

SOS Humanity / DE (2 Nominierungen)

Diakonie Katastrophenhilfe / DE

Zoologische Gesellschaft Frankfurt / DE

Portrait

@fire - Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e. V. / DE

Benediktinerstift Admont / AT

Biokreis e.V. / DE (2 Nominierungen)

Environmental Justice Foundation Deutschland / DE

Flix SE / DE

IFB-Stiftung / DE

Universitäts-Kinderspital Zürich / CH

Universitätsklinikum Augsburg / DE

Visions for Children e.V. / DE

Stories & Campaigns

azett kommunikation für Zanier Sport GmbH / AT

Benediktinerstift Admont / AT

COMEO Branding & Communications für Weltweitwandern / DE

Diakoniewerk / AT

Grand Resort Bad Ragaz / CH

Ketchum GmbH für Burger King® / DE

nettwerk gmbh / CH

SOS Humanity / DE

Stiftung Kifa Schweiz / CH

WEMAG / DE

Tourism

Benediktinerstift Admont / AT

BVZ Holding AG | Gornergrat Bahn | Matterhorn Gotthard Bahn / CH

COMEO Branding & Communications für Weltweitwandern / DE

Heidelberg Marketing GmbH / DE

Landesverband Urlaub am Bauernhof in Kärnten / AT

Lieb Management & Beteiligungs GmbH für Royal Commission for AlUla / DE

nettwerk gmbh für Tobias Renggli / CH

noble kommunikation GmbH für Le Boat / DE

Philippine Department of Tourism / DE

Wilde & Partner Communications GmbH für Schweiz Tourismus / DE

Jury 2023:

Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich"

Christina Eistert, Leiterin Marketing & Kommunikation M.M.Warburg & CO

Boris Entrup, Hair- & Make-up Artist

Anja Görzel, Kommunikationschefin Südwestrundfunk (SWR)

Roland Heintze, Geschäftsführender Gesellschafter Faktenkontor Holding und Geschäftsführer PER Agency

Isfried Hennen, Ehemaliger Leiter Produktkommunikation Ford-Werke

Marcus Heumann, Leiter news aktuell Academy

Pia Hilbrich, Partnerships Manager DACH Danone; Top #30u30 by PR Report

Silva Imken, Leitung Marketing & Vertrieb Dr. Hauschka

Hans-Peter Junker, Redaktionsleiter und Vize-Chefredakteur der "Gala" (bis August 2023)

Susanne Marell, Bereichsvorständin der Unternehmenskommunikation und Corporate Responsibility Schwarz Gruppe

Oliver Mattutat, Pressesprecher Uber; Top #30u30 by PR Report

Eldi Nazifi, Head of Sales news aktuell (Schweiz)

Johann Oberauer, Herausgeber Verlag Johann Oberauer

Michael Ostermeier, Head of Entertainment PR DACH Amazon

Judith Pöverlein, Stellvertretende Leitung Unternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag

Marianne Radel, Head of Communications Swatch Group (Deutschland)

Lanna Riese, Leitung Corporate Communications ALDI SÜD

Rüdiger Scharf, Juryvorsitzender PR-Bild Award 2023 und Leiter Firmenkommunikation DAK-Gesundheit

Julia Wippersberg, Geschäftsführerin APA-OTS Originaltext-Service

Ausführliche Informationen zur Jury: www.pr-bild-award.de/jury

Social-Media-Hashtag: #prba23

Video zur Jurysitzung 2023: https://www.youtube.com/watch?v=iZMJU-Ua_xo

Kategorien: www.pr-bild-award.de/bildkategorien

Wahlverfahren: www.pr-bild-award.de/wahlverfahren

Teilnahmebedingungen: www.pr-bild-award.de/teilnahmebedingungen

Sieger 2022: www.pr-bild-award.de/sieger2022

Partner:

Medienpartner:

Deutschland: PR Report, www.prreport.de

Schweiz: persönlich Verlags AG, www.persoenlich.com

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern und unterstützt sie dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.

