ZDF-Programmänderung ab Woche 12/24

Woche 12/24 Sa., 16.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 11.00 sportstudio live (HD/UT) Alpiner Ski-Weltcup, Finale Slalom Frauen, 1. Lauf Zusammenfassung aus Saalbach/Österreich Kommentator: Julius Hilfenhaus Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Marco Büchel ca. 11.30 Uhr Weltcup Skispringen Skifliegen, Frauen Zusammenfassung aus Vikersund/Norwegen Kommentatorin: Eike Papsdorf ca. 11.55 Uhr Alpiner Ski-Weltcup, Finale Riesenslalom Männer, 2. Lauf Übertragung aus Saalbach/Österreich Kommentator: Michael Pfeffer Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Marco Büchel ca. 12.50 Uhr Langlauf-Weltcup, Finale 10 km Frauen Zusammenfassung aus Falun/Schweden Kommentator: Heiko Klasen ca. 13.15 Uhr (VPS 13.25) heute Xpress (HD/UT) ca. 13.20 Uhr Alpiner Ski-Weltcup, Finale Slalom Frauen, 2. Lauf Übertragung aus Saalbach/Österreich Kommentator: Julius Hilfenhaus Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Marco Büchel Moderation im Studio: Katja Streso 14.20 sportstudio live Handball: Olympia-Qualifikation Deutschland - Kroatien . . . In der Pause: Bitte streichen: Langlauf-Weltcup, Finale 10 km Frauen Zusammenfassung aus Falun/Schweden Kommentator: Heiko Klasen So., 17.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 11.03 sportstudio live (HD/UT) Alpiner Ski-Weltcup, Finale Slalom Männer, 1. Lauf Zusammenfassung aus Saalbach/Österreich Kommentator: Michael Pfeffer Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Marco Büchel ca. 11.25 Uhr Weltcup Skispringen Skifliegen, Frauen Zusammenfassung aus Vikersund/Norwegen Kommentatorin: Eike Papsdorf ca. 11.55 Uhr Alpiner Ski-Weltcup, Finale Riesenslalom Frauen, 2. Lauf Übertragung aus Saalbach/Österreich Kommentator: Julius Hilfenhaus Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Marco Büchel ca. 12.50 Uhr Langlauf-Weltcup, Finale 20 km Massenstart Frauen Zusammenfassung aus Falun/Schweden Kommentator: Heiko Klasen ca. 13.15 Uhr (VPS 13.25) heute Xpress ca. 13.17 Uhr (VPS 13.27) Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche Moderation: Rudi Cerne ca. 13.20 Uhr Alpiner Ski-Weltcup, Finale Slalom Männer, 2. Lauf Übertragung aus Saalbach/Österreich Kommentator: Michael Pfeffer Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Marco Büchel ca. 14.20 Uhr Weltcup Nordische Kombination, Finale Skispringen Frauen Zusammenfassung aus Trondheim/Norwegen Kommentator: Volker Grube ca. 14.35 Uhr Weltcup Nordische Kombination, Finale Skispringen Männer Zusammenfassung aus Trondheim/Norwegen Kommentator: Volker Grube ca. 14.55 Uhr Weltcup Nordische Kombination, Finale 10 km Langlauf Männer Übertragung aus Trondheim/Norwegen Kommentator: Volker Grube ----------------------- zu So., 17.3. ca. 15.30 Uhr Weltcup Skispringen Skifliegen Männer, 1. Durchgang Übertragung aus Vikersund/Norwegen Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 16.10 Uhr Weltcup Nord. Kombi, Finale 5 km Langlauf Frauen Übertragung aus Trondheim/Norwegen Kommentator: Volker Grube ca. 16.30 Uhr Weltcup Skispringen Skifliegen Männer, 2. Durchgang Übertragung aus Vikersund/Norwegen Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 17.00 Uhr heute Xpress ca. 17.05 Uhr Shorttrack-WM Zusammenfassung aus Rotterdam/Niederlande Kommentator: Alexander von der Groeben ca. 17.25 Uhr Weltcup Skispringen Skifliegen Männer, 3. Durchgang Übertragung aus Vikersund/Norwegen Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 18.00 Uhr Biathlon-Weltcup, Finale 12,5 km Massenstart Frauen Übertragung aus Canmore/Kanada Kommentator: Christoph Hamm Co-Kommentator: Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Expertin: Laura Dahlmeier Experte: Sven Fischer Moderation im Studio: Katja Streso

