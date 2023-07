SWR - Südwestrundfunk

Ingelheim und seine Gäste feierten beim SWR Sommerfestival

"Tatort"-Preview, Livekonzerte von SWR1, SWR3 und SWR4 sowie Festivalmeile mit SWR Medienwelt zum Anfassen lockten 30.000 Gäste nach Ingelheim /

Konzert-Highlights von SAGA und Howard Carpendale im SWR Fernsehen

Von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli 2023, luden Südwestrundfunk und Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH (IkUM) zum SWR Sommerfestival nach Ingelheim ein. Mehr als 30.000 Besucher:innen kamen zu den drei Abendveranstaltungen von SWR1, SWR3 und SWR4 und warfen auf der eintrittsfreien Festivalmeile einen Blick hinter die Kulissen von Fernsehen, Radio und Online.

Julian Schmitt: Den SWR umfangreich kennenlernen und in Kontakt kommen

"Wir sind sehr glücklich mit dem Festival, dass wir hier in der Stadt Ingelheim mit der IkUM zusammen auf die Beine gestellt haben. Wir feierten drei Tage zusammen mit ganz tollen Besuchern. Sie hatten die Möglichkeit, den SWR und die ARD umfangreich kennenzulernen. Insgesamt finden wir es einfach super, dass wir so nah mit den Leuten in Kontakt kommen konnten", fasst SWR Marketingchef Julian Schmitt zusammen.

"Tatort"-Preview und SWR3 Open Air zum Start

Am Freitag sorgte der neueste Mainz-"Tatort: Aus dem Dunkel" für Spannung auf dem Festivalgelände. Die Filmpremiere fand stimmungsvoll im ausverkauften Winzerkeller statt. Ulrich Herrmann, Redaktionsleiter "Tatort", gab Einblicke in die Welt hinter den Kulissen. Im Anschluss feierten 1.700 Besucher:innen gemeinsam mit SWR3 und den DJ-Stars YouNotUs an der Open Air Bühne - ein spektakuläres Opening.

SAGA und Howard Carpendale: Unvergessliche Abende für ihre Fans

Ein weiteres Highlight des Festivalwochenendes in Ingelheim war der Auftritt der kanadischen Rock-Band SAGA, die beim ausverkauften SWR1 Open Air am Samstag vor 3.500 Menschen ordentlich einheizte. Krönender musikalischer Abschluss des SWR Sommerfestivals ist am Sonntag das mit 2.500 Tickets bereits seit langem ausverkaufte SWR4 Open Air mit Howard Carpendale, der seinen Fans allerbeste Live-Stimmung bringt.

Konzert-Highlights im SWR Fernsehen

Wer keine Gelegenheit hatte, das SWR1 oder SWR4 Open Air persönlich live zu erleben, kann ausgelassen nachfeiern. Am Samstag, 8. Juli 2023, ab 24 Uhr werden die Konzert-Highlights von SAGA und am Samstag, 5. August 2023, ab 22:25 Uhr die schönsten Momente vom Howard Carpendale-Auftritt im SWR Fernsehen ausgestrahlt.

Festivalmeile Binger Straße beliebt bei allen Altersgruppen

Am Samstag und Sonntag präsentierte sich der SWR mit verschiedenen Angeboten für alle Altersklassen auf der eintrittsfreien Festivalmeile in der Binger Straße. Die Gäste konnten in die Welt der Medien eintauchen und sich zum Beispiel einer Teleprompter-Challenge stellen. Sie konnten sich mit Moderator:innen austauschen, SWR Virtuell erleben, beim interaktiven Tatort-Game selbst ermitteln und sommerliche Erinnerungsfotos in der Selfie-Ecke schießen. Die jüngeren Gäste hatten viel Spaß beim Tigerenten Rodeo, SWR Fakefinder und KiKA TanzAlarm, der mit Tom Lehel und dem TanzTapir zum gemeinsamen Tanzen vor der Festivalbühne einlud. Die "Drags of Monnem" sorgten für Unterhaltung, genauso wie der Talk mit Moderator Michael Steinbrecher, der auf der Festivalbühne Einblicke in die Fernseh-Sendung "Nachtcafé" gab.

Festivalstimmung auch am Winzerkeller

Viel Musik, Kultur und beste Festivalstimmung gab es auch auf der Bühne am Winzerkeller. Hier begeisterte vor allem eine Gesprächsrunde mit Weinexperte Werner Eckert. Zudem konnten bei einem Straßenmalwettbewerb mit dem Thema "Sommer, Sonne, SWR" die teilnehmenden Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Julian Schmitt, Marketing Abteilungsleitung SWR, und Ingelheims Bürgermeisterin Eveline Breyer ehrten die glücklichen Gewinner:innen auf der Bühne.

