"maybrit illner" im ZDF über die "Not-OP am Haushalt"

Mainz (ots)

Die Ampel-Koalition ringt um den Haushalt. Wird es eine Last-Minute-Einigung geben oder wird es ein düsteres Weihnachtsfest für die Koalition und das Land? Wer bewegt sich zuerst beim Spar-Mikado? Und auf wessen Kosten saniert die Ampel den löchrigen Haushalt? "Not-OP am Haushalt – wen macht die Ampel arm?" ist am Donnerstag, 7. Dezember 2023, 22.30 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Gibt es am Ende – aus Angst vor Neuwahlen – einen Kompromiss, bei dem alle drei Regierungsparteien noch mehr Glaubwürdigkeit verlieren? Die Rufe nach einer Reform der Schuldenbremse werden indes immer lauter, aber FDP und Union verschließen sich dieser Lösung.

Zu Gast bei Maybrit Illner sind die Generalsekretäre von SPD und CDU, Kevin Kühnert und Carsten Linnemann, die ehemalige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht sowie der Ökonom Professor Jens Südekum und die stellvertretende "Spiegel"-Chefredakteurin Melanie Amann.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

