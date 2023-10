ZDF

"Precht" im ZDF über bessere Schulen und gute Bildung

Wie lässt sich eine Reform hin zu einem modernen und gerechten Schulsystem schaffen? Darüber spricht Richard David Precht am Sonntag, 29. Oktober 2023, 23.40 Uhr im ZDF, mit dem Erfinder der PISA-Studie und OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher. Die "Precht"-Ausgabe "Bessere Schulen – Wie gelingt gute Bildung für alle?" steht ab Freitag, 27. Oktober 2023, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Lehrermangel, veraltete Unterrichtskonzepte, schleppende Digitalisierung: Seit Jahrzehnten sieht die Politik der wachsenden Bildungsmisere zu, obwohl Wissenschaft, Lehrkräfte, Schülerkonferenzen und Eltern die Missstände immer lauter beklagen. Bildungsforscher Andreas Schleicher beobachtet eine zunehmende ökonomische, kulturelle und politische Polarisierung der Gesellschaft und schließt daraus: "Wir haben nur ein Instrument, um eine Grundlage zu schaffen – das ist Bildung. Wir haben viele Instrumente, um am Ende umzuverteilen, aber wir können an den Ursachen von Ungleichheit nur durch bessere Bildung arbeiten."

Die meisten Schülerinnen und Schüler sind im Schulwesen Konsumenten vorgefertigter Lerninhalte, die in einem hierarchischen und, wie Schleicher es nennt, "industriell geprägten Bildungssystem" entwickelt wurden. Lehrkräfte seien zu Dienstleistern, Kinder und Eltern zu Kunden geworden.

Der Blick in andere Länder

In vielen anderen Ländern sieht der Bildungsforscher, dass ein Aufbrechen alter, verkrusteter Lernsysteme gewagt wird, obwohl dafür nicht selten auch althergebrachte Glaubenssätze, Regeln und Systeme aufgebrochen werden, etwa in Polen, Portugal oder China. An deutschen Schulen herrsche ein falsch verstandener Konformismus, der die Autonomie von Lehrern und Schülern ausbremse – nicht zuletzt durch eine erdrückende Bürokratie: "Wir brauchen einfach mehr Gestaltungsspielräume. Wenn Sie in Deutschland schauen: 17 Prozent aller Entscheidungen werden vor Ort in den Schulen getroffen. Im Nachbarland Niederlande sind es neun von zehn Entscheidungen, um genau zu sein: 93 Prozent."

Länder wie Finnland machten vor, wie man bei der Einstellung von Lehrpersonal die pädagogische und soziale Eignung der Kandidaten sicherstelle. Frühe praktische Erfahrung spiele dort eine viel entscheidendere Rolle als Uni-Noten. Und würde man die Schulen vorrangig gemessen an ihren Herausforderungen finanzieren, könnte es für Lehrkräfte interessant werden, sich um die schwierigsten Schülerinnen und Schüler zu kümmern. Schweden hat das so gemacht – dort werden die Lehrkräfte individuell entlohnt. Laut Schleicher sei es wichtig, dass Schulen sich ihren eigenen Freiraum nehmen und sich eben jener Selbstwirksamkeit bewusst werden, die sie auch den Kindern und Jugendlichen vermitteln sollten: "Was man braucht, ist wirkliches 'Leadership', Menschen, die bereit sind, das Richtige zu tun und sich einzusetzen, auf jeder Ebene des Systems."

