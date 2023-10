ZDF

ZDF überträgt Auftakt des Ski-alpin-Weltcups aus Sölden

Auch in diesem Jahr beginnt die neue Saison in den Ski-alpin-Weltcups der Frauen und Männer früher als die anderen Wintersport-Weltcups. Auf dem Rettenbach-Gletscher in Sölden stehen zum Auftakt am Samstag, 28., und Sonntag, 29. Oktober 2023, die Riesenslaloms der Frauen und Männer auf dem Traditionsprogramm. "sportstudio live" im ZDF berichtet an beiden Tagen ab 12.45 Uhr live. Beim alpinen Frühstart in die Wintersport-Saison ist erstmals Amelie Stiefvatter als neue "sportstudio live"-Moderatorin der Ski-alpin-Übertragungen im Einsatz. Gemeinsam mit dem ZDF-Experten Marco Büchel führt die 33-Jährige durch die alpine Wintersportsaison im ZDF, die am 24. März 2024 mit der Übertragung vom Weltcup im österreichischen Saalbach-Hinterglemm zu Ende geht. Die "sportstudio live"-Übertragungen aus Sölden bieten am Samstag und Sonntag ab 12.45 Uhr zunächst jeweils eine Zusammenfassung des ersten Laufs, bevor der zweite Lauf ab 13.00 Uhr live zu verfolgen ist. Beim Riesenslalom der Frauen ist Julius Hilfenhaus der Kommentator im ZDF, beim Riesenslalom der Männer ist Michael Pfeffer am Mikrofon. Wer sowohl am Samstag als auch am Sonntag jeweils die ersten Läufe live sehen will –ab 10.00 Uhr werden sie im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek übertragen. Nach dem alpinen Auftakt in Sölden steht das erste lange Wintersport-Wochenende mit Übertragungen der Weltcups im Biathlon, Ski alpin, Skispringen, Ski-Langlauf, in der Nordischer Kombination, im Eisschnelllaufen und Snowboard von Mittwoch, 29. November 2023, bis Sonntag, 3. Dezember 2023, auf dem ZDF-Programm. Kontakt Bei Fragen zu "sportstudio live" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zu "sportstudio live" erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Hier finden Sie eine Pressemappe zur Wintersportsaison 2023/2024 im ZDF. Hier finden Sie den Riesenslalom der Frauen in der ZDFmediathek. Hier finden Sie den Riesenslalom der Männer in der ZDFmediathek.

