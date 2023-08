ZDF

Inside Afghanistan – "auslandsjournal"-Dokumentation im ZDF

Seit zwei Jahren regieren die islamistischen Taliban wieder in Afghanistan. Vor wenigen Tagen erst gab es Berichte über die Beschlagnahme und Verbrennung von Musikinstrumenten durch die Taliban. Seit deren Machtübernahme im August 2021 ist das Musizierverbot in der Öffentlichkeit eine von zahlreichen Vorschriften zur strengen Reglementierung des Alltagslebens. Die "auslandsjournal"-Dokumentation "Inside Afghanistan – Alltag unter den Taliban" von Katrin Eigendorf und Gert Anhalt erkundet am Mittwoch, 9. August 2023, 22.20 Uhr im ZDF (und ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek), die Situation im Lande. ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf, die in den zurückliegenden Jahren vielfach aus Afghanistan berichtet hat, ist es erneut gelungen, in das weitgehend isolierte Land zu reisen. Sie sucht nach Antworten auf die Frage, wie zwei Jahre Taliban-Herrschaft Afghanistan verändert haben. Eine der offenkundigsten Rückschritte: Mädchen dürfen nur noch bis zur sechsten Klasse zur Schule gehen und viele Berufe sind für Frauen nicht mehr erlaubt. ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf hat ein Land erlebt, in dem große Teile der Bevölkerung hungern und in dem vor allem für Mädchen und Frauen der Zugang zu Bildung immer weiter eingeschränkt wird. Und sie hat Mutige getroffen, die sich dem System entgegenstellen und für ihre Grundrechte kämpfen.

