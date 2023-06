ZDF

Zwei Jahre nach der Flut: ZDF-"Länderspiegel" live und "37°"-Reportage

Zudem Sommerinterview mit dem Bundespräsidenten aus dem Ahrtal

Fast zwei Jahre liegt die Flutkatastrophe im Ahrtal zurück. Warum dauert der Wiederaufbau so lange? Warum kommen Hilfsgelder immer noch nicht überall an. Wie geht es den Menschen dort? Der "Länderspiegel" live aus dem Ahrtal greift diese Fragen am Samstag, 1. Juli 2023, 17.05 Uhr, im ZDF auf. Am Dienstag, 4. Juli 2023, sendet das ZDF um 22.15 Uhr die 37°-Reportage "Was wir retten konnten – Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe".

Was sind die Konsequenzen aus der Flutkatastrophe und den Schwierigkeiten beim Wiederaufbau? Diese Frage greift "Länderspiegel"-Moderatorin Yve Fehring in der Live-Sendung aus Altenahr auf, einer Gemeinde im Ahrtal, die von der Flut mit am stärksten betroffen war. Zu Gast ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die sich Fragen rund um mangelnden Katastrophenschutz und politischer Verantwortung stellt. Ein weiterer Gesprächsgast ist Dominik Gieler, Verbandsbürgermeister von Altenahr. Zwei Wochen vor dem zweiten Jahrestag kommen auch die von der Flut Betroffenen und Geschädigten selbst zu Wort. Die Sendung beleuchtet auch, wie der Tourismus im Ahrtal wieder angelaufen ist und dass die Winzer wieder auf einen hervorragenden Jahrgang hoffen.

"37°"-Reportage zwei Jahre nach der Flutkatastrophe

Die "37°"-Reportage "Was wir retten konnten – Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe", die ab dem Ausstrahlungstag, 8.00 Uhr, fünf Jahre lang in der ZDFmediathek abrufbar ist, schildert an drei Beispielen, wie sich das Unglück vor zwei Jahren für die Menschen konkret auswirkte. Familie Erler aus Kall verlor ihr Einfamilienhaus und kämpft darum, dass ihre Versicherung für den Schaden aufkommt. Erst wenn sich die Gutachter einigen, wird entschieden, ob das Haus erhalten werden kann oder abgerissen werden muss. Optikerin Nora Nechad traf es doppelt: Das Geschäft und ihr Wohnhaus wurden überflutet. Nur ein Teil des Schadens ist versichert. Rosemarie und Hans-Joachim Derra hatten Glück: Die Versicherung zahlt die Instandsetzung ihres Einfamilienhauses. Doch Sachverständige und Handwerker sind lange ausgebucht. Die Rentner müssen in ihrem Provisorium im Obergeschoss ihres beschädigten Hauses ausharren. In Krisenzeiten sehnen sich die Menschen nach Beistand und Unterstützung. Die finden sie in Bad Münstereifel bei Schwester Roswitha. Neben ihrer Arbeit als Seelsorgerin organisiert sie Helfer und verteilt Gelder, die ihr von privaten Spendern anvertraut werden.

"Berlin direkt"-Sommerinterview mit dem Bundespräsidenten aus dem Ahrtal

Um die Ahrtal-Flut geht es auch zum Auftakt der "Berlin direkt"-Sommerinterviews 2023, die am Sonntag, 9. Juli 2023, 19.10 Uhr, im ZDF starten. ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten trifft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Ahrtal. In dem Gespräch wird es um die Fortschritte des Wiederaufbaus, aber auch um enttäuschte Hoffnungen gehen.

Der "Länderspiegel", die "37°"-Reportage und das "Berlin direkt"-Interview sind mit Untertiteln und Audiodeskription verfügbar.

