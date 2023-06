ZDF

"maybrit illner" im ZDF über die ukrainische Gegenoffensive

Die Offensive läuft, die Kämpfe sind "hart" wie Präsident Selenskyj sagt, die ukrainische Armee komme aber voran. Die Ukraine erobert Dörfer zurück – die Russen "feiern" zerstörte westliche Leopard-Panzer und markieren ihrerseits Erfolge, vor allem durch Raketenangriffe. "Schwierige Offensive – Putins Stärke unterschätzt?" ist am Donnerstag, 15. Juni 2023, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Die Ukraine mache einen D-Day ohne Luftwaffe, sagen Experten. Was, wenn sie den Krieg verliert? Wenn es irgendwann doch einen Frieden ohne Sieg geben muss? Kommen die F16 und anderen Kampfjets zu spät? Reicht die Unterstützung des Westens für große Gebietsgewinne oder zieht sie den Krieg nur in die Länge?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, Roderich Kiesewetter (CDU), Obmann im Auswärtigen Ausschuss, die Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff, Wolfgang Ischinger, langjähriger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, sowie Oberst André Wüstner, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und Gebärdensprache (DGS) angeboten.

