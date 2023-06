ZDF

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten! ZDF Samstag, 24. Juni 2023, 20.15 Uhr Das große Deutschland-Quiz Moderation: Sabine Heinrich Sabine Heinrich begrüßt in "Das große Deutschland-Quiz" zwei prominente Rateteams zu einer spannenden Wissensreise durch unser Land. Acht Prominente spielen für den guten Zweck. In Quizduellen stellen sie sich schnellen Multiple-Choice-Fragen und Wissensspielen in verschiedenen Kategorien und zeigen, wer unser Land am besten kennt. Bei "Das große Deutschland-Quiz" ist Teamarbeit und Wissen in unterschiedlichsten Bereichen gefragt: Es geht um beeindruckende Naturlandschaften, Kultur und Lebensart, deutsche Persönlichkeiten, bedeutsame Ereignisse, Sehenswürdigkeiten und regionale Besonderheiten. Im Team lila spielen Jan Josef Liefers, Axel Prahl, Tanja Wedhorn und Almuth Schult zusammen und im Team orange Thomas Heinze, Christoph Maria Herbst, Janin Ullmann und Ali Güngörmüş. Im Finale spielt stellvertretend je eine Kandidatin oder ein Kandidat pro Team um 50.000 Euro. "Das große Deutschland-Quiz" lädt die ganze Familie ein zum Mitraten und Mitspielen, bietet Wissen zum Weitererzählen und zeigt die Facetten unserer Heimat. Die Gewinnsumme spenden die Siegerinnen und Sieger an karitative Einrichtungen und Organisationen.

