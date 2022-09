MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Schütz macht Schule“: MDR startet digitales Bildungsprojekt für Schülerinnen und Schüler

Leipzig

Kreative Mitmachaktionen und multimediale Lerninhalte: MDR-Clara, das Education-Programm von MDR KLASSIK, macht ab sofort den Musikunterricht mit dem neu konzeptionierten Bildungsprojekt „Schütz macht Schule“ spannender. Das digitale und interaktive Lernangebot für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 hat der MDR zum Heinrich Schütz-Jahr 2022, anlässlich des 350. Todestages des Komponisten, aufgesetzt. Alle Informationen zum Projekt bündelt MDR KLASSIK unter mdr.de/schuetzmachtschule.

Heinrich Schütz war einer der wichtigsten Komponisten seiner Zeit, heute ist er jedoch nur noch selten auf Spiel- und Lehrplänen zu finden. Im Schütz-Jahr 2022 holt MDR-Clara den Musiker mit einem vielseitigen Praxisprojekt für den Musikunterricht in die Gegenwart. „Schütz macht Schule“ öffnet Schülerinnen und Schülern ab Klasse 5 mit alters- und interessengerechtem Lern-Content, Mitmach-Aktionen sowie spannenden DIY-Ideen die Tür zu einer kreativen und fächerübergreifenden Auseinandersetzung mit dem mitteldeutschen Komponisten. Über ihre eingesendeten Ergebnisse können die teilnehmenden Schulen selbst ein Teil von „Schütz macht Schule“ werden.

Erstmals wurde das Projekt der Öffentlichkeit am 20. September bei MDR KLASSIK am Leipziger Augustusplatz vorgestellt. Vor Ort waren u.a. der MDR-Rundfunkchor mit seinem Künstlerischen Leiter Philipp Ahmann, das am Schütz-Projekt beteiligte Duo Sascha Stiehler und Antonio Lucaciu sowie der Musikvermittler Ekkehard Vogler von MDR-Clara. Zudem hatten auf der Veranstaltung Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit, das Projekt kennenzulernen.

MDR-Clara: Jugend-Musiknetzwerk des MDR

„Schütz macht Schule“ ist ein Projekt von MDR-Clara, dem Jugend-Musik-Netzwerk des MDR für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Jedes Jahr erreicht das Netzwerk tausende junge Menschen mit Konzerten, Probenbesuchen, Workshops und vielen weiteren Projekten. Alle Informationen zu MDR-Clara und den Angeboten finden Sie hier.

