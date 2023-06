Neue Sketchcomedy "Wir sind die Meiers" im ZDF

ZDF

Familie, so heißt es, kann man sich nicht aussuchen – man muss nehmen, was man kriegt. In der neuen achtteiligen ZDF-Sketchcomedy "Wir sind die Meiers" zeigt die typisch deutsche Familie Meier den Zeitgeist Deutschlands im Jahr 2023. Da treffen Boomer auf die Generation Z, Schwaben auf Berliner, Wokeness auf Tradition. Zu sehen ist die Reihe ab Freitag, 23. Juni 2023, jeweils um 22.30 Uhr im ZDF sowie immer am Ausstrahlungstag ab 16.00 Uhr in der ZDFmediathek.

Das Besondere an der ZDF-Sketchcomedy: Alle Mitglieder des 13-köpfigen Ensembles treten in mehreren Rollen auf. Dank aufwendiger Maske verwandelt sich beispielsweise Matthias Matschke in Ron Meier, einen knackigen Paarmasseur, in Christian F. Meier, einen skrupellosen Berliner Spitzenpolitiker, und in Guido Meier, einen glücklosen Touristenführer.

Des Weiteren vor der Kamera zu sehen sind Valerie Niehaus, Bettina Lamprecht, Holger Stockhaus, Simon Pearce, Jasmin Schwiers, Jürgen Tarrach, Claudia Rieschel, Lou Strenger, Leon Seidel, Lovena Börschmann Ziegler, Balthazar Zeibig und Maria Matschke Engel unter der Regie von Jan Markus Linhof und Lutz Heineking jr.. Showrunner und Headautor des Formats ist Chris Geletneky, der für das ZDF bereits drei Staffeln von "Sketch History" umgesetzt hat.

