ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!

ZDF

Freitag, 28. Juli 2023, 22.55 Uhr

Der ZDF Comedy Sommer

Stand-Up mit den Stars der deutschen Szene

Sommer macht lustig! In sechs hochkarätig besetzten Shows zeigen die Stars der deutschen Stand-up-Comedy, was sie am besten können: großartig unterhalten. Zum krönenden Abschluss der Reihe begrüßt die Comedy-Queen Tahnee die großartigen Comedians Özcan Cosar, Moritz Neumeier und Nikita Miller auf der Bühne.Tahnee gehört zu den vielseitigsten Unterhaltungskünstlerinnen des Landes. Sie ist Stand-up-Comedienne, Moderatorin, begnadete Parodistin und vieles mehr. Seltsam, dass sie zurzeit trotzdem häufig auf ihre neue Frisur reduziert wird. Doch Tahnee wäre nicht Tahnee, wenn sie nicht auch daraus brillante Comedy machen würde.

Özcan Cosar hat nicht nur als Comedian schon einiges erlebt. Heute aber berichtet er vom vielleicht härtesten Auftritt seines Lebens – und verrät, warum er als Einziger nach dem Ende der Vorstellung gehen durfte.

Moritz Neumeier ist ein durch und durch moderner Mann, Vater, Kosmopolit und Landei. Ein Leben, bei dem es einige Widersprüche zu vereinen gilt und Moritz hat gelernt: oft hilft da ein gewisser Pragmatismus.

Nikita Miller ist längst durchgestartet auf den Comedy-Bühnen des Landes. Zum Glück! Seine zahlreichen Jobs aus der Vergangenheit waren nicht immer vom gleichen Erfolg gekrönt. Dafür hat er dort Geschichten erlebt, die nur Nikita noch lustiger schreiben kann, als das Leben selbst.

Letzte Folge "Der ZDF Comedy Sommer".

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell