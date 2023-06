ZDF

Die traditionelle Zeremonie "Trooping the Colour" wird erstmals als Geburtstagparade für den neuen König Charles III. gefeiert – mit den Regimentern der königlichen Garde auf dem Horse Guards Parade. Das ZDF überträgt am Samstag, 17. Juni 2023, von 11.00 Uhr bis 14.35 Uhr live aus London diese Parade zu Ehren des Königs, bei der dieser zum Oberst der Regimenter ernannt wird. Die "ZDF Royal"-Sendung vom Canada Gate mit Blick auf den Buckingham Palace moderiert Christina von Ungern-Sternberg, an ihrer Seite sind die ZDF-Königshaus-Expertin Julia Melchior und Hilke Petersen, Leiterin des ZDF-Studios London.

Hilke Petersen ist auch Autorin der "auslandsjournal"-Doku "König ohne Reich? Charles III. und das Erbe des Empire", die der Frage nachgeht, ob der neue König Reich und Commonwealth zusammenhalten kann. Noch ist er kein Jahr auf dem Thron und der Mythos der Monarchie bröckelt bereits an vielen Orten: Nach Barbados will auch Jamaika den britischen Monarchen als Staatsoberhaupt absetzen. In Australien wird heftig über die Zukunft unter der Krone debattiert, und eine junge Generation fordert Entschädigung für das Erbe des Kolonialismus. Die knapp 30-minütige Dokumentation, die ab Dienstag, 13. Juni 2023, 18.00 Uhr, in der ZDFmediathek und in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2023, 0.45 Uhr im ZDF zu sehen ist, beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf die Zukunft der britischen Monarchie. Auch im "auslandsjournal" am Mittwoch, 14. Juni 2023, 22.15 Uhr, geht Hilke Petersen in einem Beitrag der Frage nach, wo das Vereinigte Königreich zu Beginn der Regentschaft des neuen Königs steht.

Die Zustimmung zur Monarchie

In Afrika wächst die Zustimmung zur Monarchie: Ruanda ist das jüngste Mitglied im Kreise des Commonwealth und Großbritannien eng verbunden. Die Pläne, Migrantinnen und Migranten aus Afrika nach Ruanda abzuschieben, haben in Europa für einen Aufschrei gesorgt. Eine Kooperation, von der Großbritannien deutlich profitieren kann.

Im Vereinigten Königreich sinkt die Zustimmung zur Monarchie, vor allem in Schottland, Wales und Nordirland. Der Kitt, den Queen Elizabeth II. ihrem Reich über Jahrzehnte verliehen hatte, verschwindet. Wachsende nationalistische Strömungen überlagern die Monarchie-Debatte seit dem Brexit zusätzlich.

Noch ist der britische Monarch Staatsoberhaupt von 15 Ländern, aber mit dem Tod der Queen scheint auch das stärkste Band geschwächt, das die Einheit von Königreich und Commonwealth sicherte. Charles III. muss das Vertrauen in seine Person und die Institution erst gewinnen.

Direkt im Anschluss an "auslandsjournal – die doku: König ohne Reich?" Charles III. und das Erbe des Empire" ist in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2023, um 1.15 Uhr im ZDF die Doku "König Charles III. – Die Zukunft der Windsors" von ZDF-Autorin Ulrike Grunewald erneut zu sehen.

Beide Dokumentationen werden mit Untertiteln angeboten.

