Special Olympics World Games bei "sportstudio live" im ZDF

Vom 17. bis zum 25. Juni 2023 finden die Special Olympics World Games in Berlin statt – und damit erstmals in Deutschland. Rund 7000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten in 26 Sportarten an. "sportstudio live" mit Moderator Florian Zschiedrich berichtet am Montag, 19., Mittwoch, 21., und Freitag, 23. Juni 2023, jeweils von 12.10 bis 13.00 Uhr im ZDF, von dieser weltweit größten Sportveranstaltung mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus mehr als 190 Ländern. Auch im Rahmen der "sportstudio live"-Übertragungen am Samstag, 24. Juni 2023, von 14.10 bis 20.15 Uhr im ZDF, und am Sonntag, 25. Juni 2023, von 14.10 bis 18.55 Uhr im ZDF, sind die Special Olympics World Games in Zusammenfassungen präsent. Der Auftakt der Spiele ist am Sonntag, 18. Juni 2023, ab 17.10 Uhr im ZDF, zudem Thema in der "sportstudio reportage". Die Abschlussfeier lässt sich am Sonntag, 25. Juni 2023, ab 19.30 Uhr im Livestream in der ZDFmediathek und auf sportstudio.de verfolgen.

ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Die Special Olympics World Games bieten eine Mischung aus sportlicher Vielfalt, die auf gelebte Inklusion trifft – mit der Motivation, zusammen viel zu erreichen. Genau das wollen wir in unserer Berichterstattung zeigen. Wie bei unseren anderen Sportübertragungen bewährt, werden auch bei diesen Spielen die Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung zu Wort kommen, werden wir die Hintergründe und Regeln der jeweiligen Wettbewerbe veranschaulichen und die Geschichten hinter den erzielten Leistungen erzählen."

Die Nachrichten- und aktuellen Magazinsendungen des ZDF – "heute", "heute journal", "ZDF-Mittagsmagazin" – berichten täglich von den Special Olympics World Games. Ebenso wird das Ereignis intensiv in der ZDFmediathek, auf ZDFheute.de und auf sportstudio.de begleitet. Auch die ZDF-Kindernachrichtensendung "logo!" berichtet von den Special Olympics World Games und porträtiert am Mittwoch, 14. Juni 2023, die Schwimmerin Anna-Lena Haben. Am Dienstag, 20. Juni 2023, berichtet "logo!"-Reporterin Simone in einem Schaltgespräch vor Ort von den Special Olympics World Games.

Gelebte Inklusion wird besonders bei den "Unified Teams" sichtbar – Menschen mit und ohne geistige Behinderung treiben gemeinsam Sport. Am Samstag, 17. Juni 2023, 9.55 Uhr im ZDF berichtet die Sendereihe "einfach Mensch" über "Unified Volleyball – Im Team zu den Special Olympics 2023". Der Film von Hanna Günther steht ab Freitag, 16. Juni 2023, 12.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung. Eine Woche später ist am Samstag, 24. Juni 2023, 12.00 Uhr im ZDF bei "einfach Mensch" der Film "Dennis Mellentin – Das sind die Special Olympics 2023" zu sehen. Der Film von Friedemann Hottenbacher über die Arbeit des Organisationsteams ist ab Freitag, 23. Juni 2023, 12.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.

Die "sportstudio live"-Übertragungen werden im ZDF mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.

