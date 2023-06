ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 24/23

Mainz (ots)

Woche 24/23 Mi., 14.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Der gefährliche Goldrausch in Silicon Valley Wer steckt hinter ChatGPT & Co.? Film von Greta Buschhaus und Nicolas Wildschutz Kamera: Tobias Schütze Deutschland 2023 -------------------------- Bitte neuen Ausdruck beachten: 2.30 Die Spur (HD/UT) Der gefährliche Goldrausch in Silicon Valley Wer steckt hinter ChatGPT & Co.? Film von Greta Buschhaus und Nicolas Wildschutz (von 22.45 Uhr) Kamera: Tobias Schütze Deutschland 2023 Woche 29/23 Sa., 15.7. 21.45 sportstudio reportage Born for this - Mehr als Fußball Bitte Korrektur beachten: Film von Martina Hänsel und Björn Tanneberger Bitte streichen: Hänzel

