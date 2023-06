ZDF

Goldener Spatz für ZDF-Kinderabenteuerserie "Weckschreck"

"Die Dreh-die-Zeit-zurück-Maschine" gewinnt in der Kategorie "Serie Live-Action"

Beim 31. Deutschen Kinder Medien Festival in Erfurt wurde am Freitag, 9. Juni 2023, die ZDF-Kinderabenteuerserie "Weckschreck" mit einem Goldenen Spatzen geehrt. Die Folge "Die Dreh-die-Zeit-zurück-Maschine" gewann in der Kategorie "Serie Live-Action".

In der Folge "Die Dreh-die-Zeit-zurück-Maschine" der Kinderabenteuerserie "Weckschreck" hat sich Jan (Elijah Freeman) eine Zeitmaschine herbeigeträumt. Die kommt gerade recht, denn sie gibt Cem (Vincent Hagn) die Möglichkeit, doch nicht nach Kuwait ziehen zu müssen. Dafür muss aber in der Zeit zurückgereist und verhindert werden, dass Cems Papa einen Job in der Wüste bekommt. Doch die Zeitmaschine hat Nebenwirkungen. Götz Brandt ist zuständiger ZDF-Redakteur.

"Die Folge 'Die Dreh-die-Zeit-zurück-Maschine' war fantasievoll, aber auch verrückt, denn alle haben bis zum Ende mitgefiebert. Es war sehr witzig, wie die Freunde alle Gefahren gemeistert haben", hieß es in der Begründung der Kinder-Jury.

Der Goldene Spatz ist das größte Festival in Deutschland für deutsche Filme, Fernsehbeiträge sowie Onlineangebote für Kinder und wird von der Deutschen Kindermedienstiftung veranstaltet. Eine 25-köpfige Jury von Kindern zwischen neun und 13 Jahren vergibt sechs der insgesamt sieben Trophäen im Bereich Kino/TV, ein weiterer Preis wird durch fünf junge Juroren für digitale Medienangebote vergeben.

Am Samstag, 10. Juni 2023, 19.50 Uhr, berichtet "logo!"-Moderatorin und -Reporterin Maral Bazargani vom Kinder Medien Festival in Erfurt.

"Die Dreh-die-Zeit-zurück-Maschine" aus "Weckschreck" ist in der ZDFmediathek verfügbar bis 24. September 2027. Hier finden Sie ZDFtivi in der ZDFmediathek

