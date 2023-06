Haema Blutspendedienst

Leipzig (ots)

Haema und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich anlässlich des internationalen Aktionstages "Tag der Umwelt" für ein Projekt der Leipziger Stiftung "Ecken wecken". Die in der Landsteinerstraße stehenden Bäume werden von Freiwilligen im Rahmen der Aktion "Leipzig giesst" gepflegt und regelmäßig gegossen. Mit ihrer "Baumscheiben-Aktion", bei der rund um die Bäume gepflanzt wird, sorgen die Beschäftigten zusätzlich für mehr Artenvielfalt.

Zu Beginn der Aktion überreicht Frank Pilgram, Vorstandsmitglied der Haema AG, einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro an die Stiftung "Ecken wecken": "Mit unserer Aktion und dem finanziellen Beitrag wollen wir als Leipziger Unternehmen die Stiftung aktiv unterstützen. Wir denken, dass viele kleine, lokale Aktionen unser Leipzig noch lebenswerter machen und zur Biodiversität beitragen. Wir sind erfreut, unseren Teil zum Tag der Umwelt beitragen zu können."

"Ecken wecken"-Vorstand Thorsten Mehnert sagt: "Durch die - aufgrund des Klimawandels - langanhaltenden Dürreperioden sind die Stadtbäume einem enormen Stress ausgesetzt. Die Bäume werden anfälliger für Krankheiten, die bis zum Absterben führen können. Jede einzelne Aktion hilft, sie gesund zu halten. Die Bedeutung der Bäume für das städtische Klima und die Artenvielfalt ist nicht groß genug einzuschätzen." Über die von Haema gespendete Summe freut er sich besonders: "Heute gilt der Dank der Stiftung der Haema AG. Sowohl für das Engagement der Beschäftigten, als auch für die großzügige finanzielle Spende."

Haema ist ein Partner von Grifols, einem weltweit führenden Unternehmen der Gesundheitsbranche, das aus Plasma gewonnene Arzneimittel und andere innovative biopharmazeutische Produkte entwickelt und anbietet. Das Haema-Engagement ist in die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens eingebettet und zeigt einmal mehr, das gesellschaftliche Verantwortung ein Teil der Unternehmensphilosophie ist.

Über Haema

Die Haema AG ist der größte privatwirtschaftliche Blut- und Plasmaspendedienst in Deutschland. Das Unternehmen betreibt bundesweit 41 Blutspendezentren in Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Mit jährlich über einer Million gesammelter Blut- und Plasmaspenden leistet Haema einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Krankenhäusern, Kliniken und Blutbanken sowie zur Herstellung blut- und plasmabasierter Medikamente. Haema beschäftigt bundesweit 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Unternehmenssitz ist in Leipzig, hier befindet sich auch das Hochleistungslabor sowie das Blutverarbeitungs- und Logistikzentrum des Unternehmens. Haema ist ein Partner von Grifols, einem weltweit führenden Unternehmen der Gesundheitsbranche, das aus Plasma gewonnene Arzneimittel und andere innovative biopharmazeutische Produkte entwickelt und anbietet. Das bei Haema gesammelte Plasma verarbeitet Grifols zu wichtigen Medikamenten zur Behandlung schwerwiegender, chronischer und lebensbedrohlicher Krankheiten.

Weitere Informationen zu Haema unter: www.haema.de

Link zum Pressebereich: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (haema.de)

Stiftung "Ecken wecken" und "Leipzig giesst"

Die Stiftung "Ecken wecken" möchte dazu beitragen, dass die Stadt Leipzig sich zu einem immer lebenswerteren, lebendigeren und umweltfreundlicheren Lebensraum entwickelt.

In den letzten Jahren beschäftigt sich die Stiftung primär damit, Mitgestaltung und Mitverantwortung im Quartier zu stärken. Projekte planen sie gemeinsam mit vielen Leipzigerinnen und Leipzigern direkt vor Ort. Ziel ist es, lokale Gemeinschaften entstehen zu lassen, die sich mit ihrem Ort identifizieren und Spaß an der gemeinsamen Gestaltung ihres Quartiers entwickeln. Nachbarschaften leisten einen wichtigen Beitrag, um den Herausforderungen des demografischen Wandels (z.B. Pflege), der Integration, der Bildung (z.B. weniger Schulabbrecher erreichen) und vieler anderer gesellschaftlicher Aufgaben gerecht zu werden. Als Stiftung möchten sie an der einen oder anderen Stelle ihren Beitrag dazu leisten.

So entstanden einige Nachbarschaftsprojekte, wie bspw. das bürgerschaftliche Netzwerk Wir im Quartier, welches die Realisierung von Ideen aus dem Quartier ermöglicht. LEIPZIG GIESST unterstützt Menschen, die sich um die Bewässerung von Stadtbäumen kümmern. Mit der Corona-Hilfe hat die Stiftung sehr schnell reagiert und in der Krisensituation ein stadtweites Netz zur nachbarschaftlichen Unterstützung etabliert. Der Bürgerbahnhof Plagwitz wurde in koproduktiver Zusammenarbeit mit Vereinen, Verwaltung, Politik und Wirtschaft zu einem lebendigen Stadtraum entwickelt. Und mit der Sharing-Plattform depot.social können Menschen auf einfache Weise Dinge von anderen mitbenutzen.

Weitere Infos unter: www.stiftung-ecken-wecken.de

