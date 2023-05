ZDF

Benefizspiel in Bremen als Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am Montag, 12. Juni 2023, 18.00 Uhr, im Weserstadion auf das Nationalteam der Ukraine – zugleich das 1000. Länderspiel in der Geschichte der DFB-Elite-Kicker. Das ZDF überträgt das Freundschaftsspiel live.

Ab 17.35 Uhr meldet sich ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein zu "sportstudio live" aus Bremen. Als Live-Reporter der Partie ist Oliver Schmidt im Weserstadion am Mikrofon.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt zum neunten Mal gegen die Nationalmannschaft der Ukraine. Zugleich ist es nach Abschluss der Bundesliga-Saison das erste von drei Länderspielen für das Team von Bundestrainer Hansi Flick, die der weiteren Vorbereitung auf die Heim-EM im kommenden Jahr dienen.

Das Jubiläumsspiel des DFB-Teams in Bremen setzt mit der Auswahl des Gegners ein Zeichen gegen den zerstörerischen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine sowie für Frieden und Völkerverständigung.

Auch in der ZDFmediathek und auf der ZDFheute.de können die Fußballfans am Montag, 12. Juni 2023, 18.00 Uhr, das Freundschaftsspiel verfolgen. Zudem steht der Highlightplayer auf sportstudio.de erneut zur Verfügung.

Die "sportstudio live"-Übertragung wird im ZDF mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.

