Kino-Feeling im Mai: Zwei Free-TV-Premieren im ZDF

Hochspannung und Starbesetzung: Mit zwei Free-TV-Premieren wartet das ZDF-Montagskino im Mai auf: "The Marksman – der Scharfschütze" (Montag, 15. Mai 2023, 22.20 Uhr) mit Liam Neeson und "The Misfits – Die Meisterdiebe" (Montag, 22. Mai 2023, 22.15 Uhr) mit Pierce Brosnan sorgen für Hollywood-Feeling. In "The Marksman – Der Scharfschütze" patrouilliert Kriegsveteran Jim Hanson (Liam Neeson) regelmäßig an der Grenze der USA zu Mexiko. Wenn der Ranch-Besitzer verletzte oder geschwächte illegale Einwanderer in der Wüste ausmacht, leistet er Erste Hilfe und meldet sie dann den Behörden. Eines Nachts trifft er auf den kleinen Miguel (Jacob Perez) und seine Mutter Rosa (Teresa Ruiz). Beide sind auf der Flucht vor einem mexikanischen Drogenkartell. Doch es kommt zu einem Schusswechsel, bei dem Jim Mutter und Sohn mit der Waffe verteidigt. Von einer Kugel getroffen, vertraut Rosa ihren Sohn Jim an: Er soll den Jungen zu Verwandten nach Chicago bringen. Doch die Männer des Kartells, angeführt von Berufskiller El Capo, sind Jim und dem Jungen bereits auf den Fersen. In "The Misfits – Die Meisterdiebe" merkt Meisterdieb Richard Pace (Pierce Brosnan), dass er langsam zu alt für seinen Job wird. Das Angebot, einen Hochsicherheitstresor zu knacken, in dem ein riesiger Goldschatz schlummert, klingt dennoch sehr verlockend. Allerdings traut er den jungen Spezialisten, die ihn bei der Aktion in Abu Dhabi gern dabeihätten, keinesfalls über den Weg. Vor Ort angekommen, stellt er fest, dass seine Tochter Hope (Hermione Corfield) die Drahtzieherin des Coups ist. Weil Pace als Vater ziemlich versagt hat und nun vom schlechten Gewissen gequält wird, will er noch einmal sein Bestes geben. Zur Prime-Time zeigt das ZDF im Mai ebenfalls die Kinofilme "Le Mans 66 – Gegen jede Chance" (Mittwoch, 24. Mai 2023, 20.15 Uhr) mit Matt Damon und Christian Bale in den Hauptrollen, sowie die Verfilmung von Hape Kerkelings Bestseller "Der Junge muss an die frische Luft" (Donnerstag, 25. Mai 2023, 20.15 Uhr). Alle Filme werden mit Untertiteln angeboten, "Le Mans 66 – Gegen jede Chance" und "Der Junge muss an die frische Luft" zusätzlich auch mit Audiodeskription. Kontakt Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

