ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 13/23

Mainz (ots)

Woche 13/23 Fr., 31.3. 19.25 Bettys Diagnose Bitte Korrektur bei Rolle / Darsteller beachten: Miriam Scheffler Lieselotte Voß Bitte streichen: Liselotte Woche 16/23 Sa., 15.4. Bitte Korrekturen/Ergänzungen beachten: 13.40 sportstudio live DFB-Pokal der Frauen, Halbfinale FC Bayern München – VfL Wolfsburg Übertragung aus München Reporterin: Claudia Neumann Moderation: Katja Streso In der Halbzeitpause: gegen 14.45 heute Xpress (VPS 14.50) Verlängerung und Elfmeterschießen möglich Di., 18.4. 20.15 ZDFzeit Mörderische Wahrheit Bitte Ergänzung beachten: Kamera: Ralf Gemmecke, Tiemo Fenner Mi., 19.4. Bitte Programmänderung ab 1.00 Uhr beachten: 1.00 auslandsjournal - die doku: Frau, Leben, Freiheit 1.30 Iran und die Bombe (VPS 1.29/HD/UT) Vom Partner zum Feind Film von Klaus Wollscheid Deutschland 2022 2.15 Iran und die Bombe (VPS 2.14/HD/UT) Auf dem Weg zur Atommacht Film von Klaus Wollscheid Deutschland 2022 3.00 Frau. Leben. Freiheit? (VPS 2.59/HD/UT) Warum die Frauen im Iran so stark sind Film von Theresa Breuer (vom 10.3.2023) Deutschland 2023 ____________________ zu Mi., 19.4. 3.35 Die Spur (VPS 2.15) 4.20 frontal (VPS 3.00) 5.05- hallo Deutschland (VPS 5.00) 5.30 (Die Wiederholungen "auslandsjournal - die doku: Frau, Leben, Freiheit", "plan b: Moor for future!" sowie "Leute heute" entfallen. Die Wiederholung "ZDFzeit: Mörderische Wahrheit" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell