Donnerstag, 16. März 2023, 0.45 Uhr

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Donnerstag, 16. März 2023, 0.45 Uhr Filmgorillas Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel Schröckert Oscars 2023: Steven Gätjen, noch im Smoking, spricht direkt aus Los Angeles nach der Preisverleihung mit Silke Schröckert über das Event, die Preisvergabe und die Dankesreden. Dabei geht es natürlich um den Erfolg des deutschen Films "Im Westen nichts Neues", den großen Sieger "Everything Everywhere All at Once" und auch die Verlierer. Danach stellt Daniel Schröckert noch seine beiden Serien-Streaming-Tipps für diesen Monat vor. Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, erweitert das ZDF sein Angebot in der Filmberichterstattung - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.

