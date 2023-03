ZDF

"auslandsjournal" im ZDF über die Türkei nach dem Erdbeben

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Der türkische Präsident Erdoğan steht nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien stark in der Kritik. Dennoch ließ er die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen per Dekret auf den 14. Mai 2023 vorziehen. Das "auslandsjournal" berichtet in einer 45-minütigen Ausgabe am Mittwoch, 15. März 2023, 22.15 Uhr im ZDF, unter anderem auch über die Folgen des Erdbebens und die aktuelle Politik des seit 20 Jahren regierenden Erdoğan. Ab Mittwoch, 15. März 2023, 10.00 Uhr, ist in der ZDFmediathek die "auslandsjournal"-Doku "Die Wut nach dem Beben" zu sehen, die das ZDF zudem in der Nacht vom 15. auf den 16. März 2023, 1.00 Uhr, sendet.

Die Dokumentation von Anne Brühl und Jan Fritsche zeigt, wie das Erdbeben vom 6. Februar 2023 die Türkei erschüttert hat: Zehntausende Menschen kamen ums Leben. War es in den ersten Tagen oft pure Verzweiflung darüber, dass Hilfe und Retter so spät in einigen besonders schlimm betroffenen Regionen eintrafen, kam später die Wut über das schlechte Krisenmanagement der Regierung hinzu.

ZDF-Reporterin Anne Brühl war im Erdbebengebiet unterwegs und hat Betroffene und Retter begleitet. Sie erlebte, wie die anfängliche Trauer in Wut umgeschlagen ist. Die Menschen erhofften sich Antworten, wie es zur Jahrhundertkatastrophe kommen konnte. Doch der türkische Staat beteuerte vor allem, alles im Griff zu haben. Dabei führte der Ausnahmezustand im Katastrophengebiet eher dazu, dass bei den Menschen die Wut auf den türkischen Staat wuchs. Was bedeutet das für die Wahlen nur drei Monate nach der Erdbebenkatastrophe?

Diese Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.

Kontakt Bei Fragen zum "auslandsjournal" und zu "auslandsjournal – die doku" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 – 70-12108 oder per E-Mail an pressedesk@zdf.de. Pressefotos Pressefotos zu "auslandsjournal – die doku" erhalten Sie als Download (nach Login), telefonisch unter 06131 – 70-16100 oder per E-Mail an pressefoto@zdf.de. Weitere Informationen Im ZDF-Presseportal finden Sie eine Pressemappe zu "auslandsjournal – die doku" Das "auslandsjournal" in der ZDFmediathek.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell