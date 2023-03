ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 8. April 2023, 12.00 Uhr

einfach Mensch

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Samstag, 8. April 2023, 12.00 Uhr einfach Mensch Rasmus Adams: Mit Eurer Hilfe schaff ich das! Film von Corinna Wirth Rasmus Adams spricht fast nur noch von seinem baldigen Umzug in die eigene Wohnung. Seit 2018 wartet er darauf, denn die Fertigstellung des Wohngebäudes hat sich sehr verzögert. Noch lebt der 26-Jährige mit seiner Mutter zusammen und arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Rasmus ist wenig belastbar, braucht feste Strukturen. Bald in die eigenen vier Wände zu ziehen, ist sein größtes Abenteuer. Seit 2013 gehört er zur inklusiven Theatertruppe "Theaterkönig" und tritt regelmäßig im Kölner COMEDIA Theater auf. Er hofft, dass dort auch bald seine inklusive Schauspielausbildung beginnt. Diese Folge "einfach Mensch" ist bereits am Vortag der Ausstrahlung ab 12.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar. Weitere Informationen sind zu finden unter www.einfachmensch.zdf.de. Die Sendereihe entsteht in Kooperation mit der "Aktion Mensch".

