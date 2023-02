ARD Mediathek

SWR Podcast- und Streaming-Tipps für März 2023

Die März-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und in den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR

Auf Youtube, Instagram und in der ARD Mediathek: "Ökochecker"

Die Hosts Maral Bazargani, Tobias Koch, Panagiotis und Katharina Fotiadis Röben checken Mythen und Halbwissen aus dem Nachhaltigkeitskosmos. Sie prüfen Fakten und helfen, aufgeklärte Entscheidungen für ein nachhaltiges Leben zu treffen. Beispielsweise die Frage nach der Nachhaltigkeit von Heizen mit Holz oder von Kindergeschirr.

Warum anschauen?

Nützliche Background-Infos fürs tägliche nachhaltige Leben.

Wo zu finden?

Auf Youtube, Instagram und in der ARD Mediathek. Jeden Donnerstag um 15 Uhr eine neue Folge.

Ab 3. März in der ARD Audiothek: "Sprengstoff Frauenpriestertum. Der Synodale Weg und die Weltkirche"

Anfang März treffen sich Laien und Bischöfe zum fünften und letzten Mal, um im Rahmen der Reformdebatte des Synodalen Wegs konkrete Beschlüsse zu verabreden. Zentraler Punkt ist die Öffnung der Weiheämter für Frauen. Dadurch könnten bestehende Machtstrukturen von Klerikern aufgebrochen werden, die nach Expertenmeinung sexuellen Missbrauch begünstigen. Nur eine reformierte Kirche habe Zukunft, sagen die Teilnehmer:innen des Synodalen Wegs. Im Vatikan, wo diese Frage letztendlich entschieden wird, sieht man dies allerdings kritisch. Steht das Schreckgespenst einer Kirchenspaltung im Raum?

Warum reinhören?

Frauen als Priesterinnen? Für alle, die sich für die Zukunftsfähigkeit der katholischen Kirche interessieren.

Wo zu finden?

Ab Freitag, 3. März 2023 in der ARD Audiothek.

Ab 5. März in der ARD Mediathek: "Die katholische Krise und die Frauen"

Die katholische Kirche in Deutschland steckt in einer tiefen Krise. Mehr als drei Jahre diskutierten Katholik:innen im "Synodalen Weg" über Reformen. Die Dokumentation begleitet Frauen, die für Gleichberechtigung in der Kirche eintreten und sich mehr als nur kosmetische Korrekturen wünschen. Wird ihr Kampf für Reformen Früchte tragen oder werden sie am Ende enttäuscht?

Warum anschauen?

Wird der Kampf der Frauen um Gleichberechtigung in der katholischen Kirche erfolgreich sein? Eine erste Bestandsaufnahme.

Wo zu finden?

Ab Sonntag, 5 März 2023, 18 Uhr in der ARD Mediathek.

Ab 6. März 2023 in der ARD Mediathek: "Auf den Spuren der Anthroposophie"

Misteln gegen Krebs, vergrabene Kuhhörner und getanzte Namen: Auf seiner Entdeckungsreise widmet sich Reporter Frank Seibert in drei Folgen der Anthroposophie. Eine Lehre, die Rudolf Steiner vor mehr als 100 Jahren entwickelt hat und die noch heute vermittelt wird. Neben einer Waldorfschule besucht er einen Demeterhof und beschäftigt sich mit der anthroposophischen Medizin.

Warum anschauen?

Wie und wo wird Rudolph Steiners Lehre heute noch praktiziert? Eine Entdeckungsreise in die Welt der Anthroposophie, abseits der gängigen Klischees.

Wo zu finden?

Ab Montag, 6. März 2023 in der ARD Mediathek.

Ab 15. März in der ARD Mediathek: "#kinderwunsch - einfach schwanger?!"

Anna Adamyan hat bereits elf Kinderwunsch-Behandlungen hinter sich, ohne Erfolg. Für "#kinderwunsch - einfach schwanger?!" begleitet sie kinderlose Paare, die ebenfalls alles versuchen, um sich ihren Wunsch nach einem Baby zu erfüllen. Endometriose, die Hormonstörung PCOS (Polyzystisches Ovarialsyndrom), überaktive Immunzellen oder eingeschränkte Spermien können eine Schwangerschaft verhindern. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es heute und welche Herausforderungen bringen sie mit sich - für Körper und Psyche? Kann die Medizin ein Wunschkind ermöglichen?

Warum anschauen?

Dreiteilige Dokureihe über Herausforderungen und Möglichkeiten auf dem Weg zum Wunschkind. Informativ und emotional.

Wo zu finden?

Ab Mittwoch, 15. März 2023 in der ARD Mediathek.

Ab 16. März in der ARD Mediathek: "Deutschland3000 - Die Woche mit Eva Schulz"

Bei "Deutschland3000 - Die Woche" spricht Eva Schulz in lockerer Atmosphäre mit zwei gut informierten, meinungsstarken Gästen über die relevantesten Themen der letzten sieben Tage. Fakten, tiefe Recherchen, gute Fragen: Eva Schulz nimmt ihr Publikum mit, auch wenn es kompliziert wird, und hilft dabei, sich eine eigene Meinung zum Thema zu bilden.

Warum anschauen?

Rasanter Polittalk bringt in 30 Minuten auf den Punkt, was gerade Sache ist.

Wo zu finden?

Ab Donnerstag, 16. März in der ARD Mediathek.

Ab 15. März in der ARD Audiothek: "Krypto! - Der Traum vom magischen Internetgeld"

"Krypto!" erzählt die Geschichte von den Anfängen des Krypto-Universums bis heute: von der Entstehung der Idee in den frühen 1990ern über die Erfindung von Bitcoin und Blockchain bis zum NFT-Hype und dem Crash 2022. Es geht um Erfolg, Zweifel und Hoffnung und die Suche danach, was Krypto ausmacht, was Menschen darin zu erkennen glauben und wie es zu dem milliardenschweren, hochspekulativen Markt werden konnte, der er heute ist.

Warum reinhören?

Holistischer Blick auf die Entstehung des Krypto-Universums.

Wo zu finden?

Siebenteiliger Podcast ab 15. März 2023 wöchentlich in den der ARD Audiothek.

