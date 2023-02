ARD Mediathek

ARDMediathek.de | Kultur NEWSLETTER

Bild-Infos

Download

München (ots)

Aktuelle Programmtipps aus der ARD Mediathek | Die Redaktion empfiehlt Dokus, Reportagen, Filme u. a. aus dem Bereich Kultur in der ARD Mediathek. Diesmal: im Rahmen des crossmedialen ARD-Thementags: Krieg gegen die Ukraine - am 13. Februar 2023. COMING OF AGE Offline · Zwischen Fashion, Instagram und Krieg Dokuserie (verfügbar bis 10/2024) Sie sind jung - die Models aus Russland und der Ukraine und sie träumenvon einer Karriere in Europa, bis der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine alles verändert. Eine neue 90-minütige Folge, die ab 24. Februar online ist, zeigt, wie es den Models jetzt geht. "Offline" in der ARD Mediathek -------------------------------------- MUSIK VERBINDET Benefizkonzert für die Ukraine Konzert (verfügbar bis März 2024) Das Benefizkonzert des Sinfonieorchesters des Hessischen Rundfunks zwei Wochen nach Ausbruch des Kriegs: emotional packend und in voller Länge. Das Benefizkonzert in der ARD Mediathek --------------------------------------- HOFFNUNG GEBEN Kinder in Zeiten des Krieges Dokumentation verfügbar bis 24. November 2023 Der Stoffhund Mopsig war mit im Auto, als es zu brennen begann: Alisa aus Kiew und Mopsig sind nun in Dresden und in Therapie: Wie können Kinder mit dem Erlebten umgehen? Die Frage der Reportage: "Kinder in Zeiten des Krieges". "Kinder in Zeiten des Krieges" in der ARD Mediathek -------------------------------------- SELBSTERMÄCHTIGUNG Alyona Alyona Konzert Klug gebaute Beats und ukrainische Lyrics - das ist Alyona Alyona. Auf dem eurozonic festival zeigt sie eindrucksvoll, was Hiphop kann: authentisch, nah und alle verbindend. Alyona Alyona in der ARD Mediathek --------------------------------------------- UNGESCHÖNTE MOMENTAUFNAHMEN Videotagebuch aus der Ukraine Doku-Reihe verfügbar bis März 2024 Mit Beginn des Angriffskrieges haben Kulturschaffende in der Ukraine begonnen, ihren Alltag per Videobotschaft festzuhalten. Die Tagebücher zeigen ungeschönte Momentaufnahmen - und eine Bestandsaufnahme nach einem Jahr Krieg. "Videotagebuch aus der Ukraine" in der ARD Mediathek ------------------------------------------------ ZOOM Zwischen Exil und Front - Ukrainische Kulturschaffende Doku verfügbar ab 12. Februar 2023 bis 12. Februar 2025 Einige Künstler:innen sind ins Exil gegangen. Andere versuchen, in ihrer Heimat Kulturgüter zu schützen oder irgendwie weiterzuarbeiten in Kriegszeiten. Der Film von Yasemin Ergin, Sylvie Kürsten und Vassili Golod porträtiert Kulturschaffende in der Ukraine und in Deutschland. Lineare Ausstrahlung am 12. Februar, 23:50 Uhr im Ersten ------------------------------------------------ AUFWÜHLEND Dads Sneakers Kurzfilm verfügbar vom 16. Februar 2023 bis 16. März 2023 Der 13-jährige Sasha (Bogdan Zenchenko) lebt in einer Einrichtung für Kinder ohne elterliche Fürsorge. Er ist einer der Glücklichen: Eine amerikanische Familie hat ihn adoptiert. Doch etwas hält ihn zurück - er wartet auf einen Anruf, der alles verändern könnte. www.ardmediathek.de/kultur

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell