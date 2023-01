ZDF

"Terra X plus": Live-Chat mit Robotik-Forscher Sami Haddadin

auf dem ZDF-Youtube-Kanal "Terra X plus" und in der ZDFmediathek

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Sind Roboter dumm oder retten sie die Welt? Im Weltraum erfolgreich und auf der Erde überfordert? Diese spannenden Fragen beantwortet der Robotik-Professor Sami Haddadin am Mittwoch, 25. Januar 2023, 18 Uhr, in einer 45-minütigen Live-Chatrunde auf dem ZDF-Youtube-Kanal "Terra X plus". Professor Dr. Sami Haddadin ist Executive Director des Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence (MIRMI) an der Technischen Universität München (TUM) und Inhaber des Lehrstuhls für Robotik und Systemintelligenz, seine Forschungsschwerpunkte umfassen Robotik, maschinelles Lernen, nichtlineare Steuerung und menschliche Motorintelligenz. Mit im Studio ist auch der von Haddadin entwickelte Roboter Garmi. Was Garmi bereits kann und wo er an seine Grenzen stößt, in welchen Bereichen Roboter bereits im Einsatz sind und ob sie tatsächlich die Weltherrschaft übernehmen werden, klärt Sami Haddadin im Gespräch mit Lena Paul vom YouTube-Kanal "Terra X plus".

Die YouTube-Chatrunde richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab zehn Jahren und an alle Wissensdurstigen. Im Vorfeld und während der Chatrunde können User an Sami Haddadin Fragen stellen. Die Youtube-Live-Chatrunde "Retten Roboter die Welt oder sind Roboter dumm?" findet anlässlich des Wissenschaftsjahrs 2023 – Unser Universum statt.

Der YouTube-Kanal "Terra X plus" ist Teil des ZDF-Bildungsangebots, das sich an Schülerinnen, Schüler und Lehrende sowie an alle Wissensinteressierte richtet. In der ZDFmediathek unter "Terra X plus Schule" und auf dem YouTube-Kanal "Terra X plus" erwarten User jede Woche zwei fünf- bis zehnminütige Erklärvideos zu den Fächern Erdkunde, Biologie, Chemie und Physik. Hochwertig produzierte Bildwelten aus dem "Terra X"-Kosmos und aufwendige Animationen sollen Lust und Interesse auch an komplexen Wissensinhalten wecken. Ergänzt wird das Angebot in der ZDFmediathek durch nach Schulfächern sortierte Dokumentationen, Videos und Beiträge unter Creative-Commons-Lizenz zur rechtefreien Nutzung. Über die neuen Beiträge informiert ein regelmäßiger Newsletter, der von allen Interessierten abonniert werden kann. Die Live-Chatrunde mit Prof.Dr. Sami Haddadin kann auch auf "Terra X plus Schule" in der ZDFmediathek abgerufen werden.

Live-Chat bei Youtube unter https://youtube.com/watch?v=PvOT2G8ShdQ und in der ZDFmediathek unter https://kurz.zdf.de/pvJre/

"Terra X plus" bei Youtube: kurz.zdf.de/A26/ "Terra X plus Schule" in der ZDFmediathek: Schule.zdf.de "Terra X" in der ZDFmediathek: terra-x.zdf.de "Terra X" bei Youtube: youtube.com/c/terra-x "Terra X" bei Facebook: https://facebook.com/ZDFterraX "Terra X" bei Instagram: https://instagram.com/terraX/

Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 – 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terrax

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell