MAGNUM Shisha will den Markt revolutionieren

Herford

Bazid Ammo, Gründer von Magnum Shisha, weiß, worauf es bei einer guten Shisha ankommt. Für ihn ist das Rauchen einer Wasserpfeife mehr als nur ein Trend - es bedeutet Lifestyle, Genuss und Leidenschaft. Deswegen stellt er auch ganz besondere Ansprüche an sein Rauchgerät. Mit Magnum Shisha hat er eine Marke geschaffen, die mit ihren in Deutschland produzierten Luxus-Wasserpfeifen für beste Qualität, höchsten Genuss und edles Design steht.

Besonders in der orientalischen Kultur zählt das Rauchen von Wasserpfeifen zum Alltag. Meist im Kreise der Familie oder mit Freunden zelebriert, geht es darum, bei einer guten Shisha die Gesellschaft zu genießen. Doch lange schon ist dieser Brauch auch in Europa angekommen. Ob in einer der zahlreichen Shishalounges oder daheim, eine Wasserpfeife gilt als beliebtes Utensil, das für Gemeinschaft, Entspannung und Leidenschaft steht. Man trifft sich, verbringt Zeit mit seinen Freunden und führt gute Gespräche bei einer Wasserpfeife. Es geht um Geselligkeit, das Abschalten vom Arbeitsalltag und bewussten Genuss. "Es steht also nicht das reine Rauchen im Vordergrund - die Shisha verkörpert einen ganzen Lifestyle und das Eintauchen in eine ganz eigene, zauberhafte Welt", erklärt Bazid Ammo, der Gründer von Magnum Shisha.

Der Shisha-Boom: Ein neuer Lifestyle setzt sich durch

Aktuellen Umfragen zufolge raucht rund jeder fünfte Mensch im Alter zwischen 18 und 25 Jahren regelmäßig Shisha und der Trend steigt. Gleichzeitig werden auch die Ansprüche höher. Längst sind 08/15-Angebote nicht mehr wettbewerbsfähig. Exklusive Tabaksorten und innovative Rauchgeräte sind Teil des Lifestyles, der sich rund um die Shisha etabliert hat. Der Gründer von Magnum Shisha, Bazid Ammo, weiß hierbei aus eigener Erfahrung ganz genau, worauf es bei einer guten Wasserpfeife ankommt.

Auch Bazid Ammo hat schon früh seine eigene Passion für die Shisha entdeckt und in seinem Leben unzählige Shishas geraucht. So richtig zufrieden war er jedoch nie. Zwar erhält man Wasserpfeifen und Zubehör für den Hausgebrauch mittlerweile überall, doch der Geschmack, das Gefühl, die Entspannung fehlen oft. "Das liegt an der häufig mangelnden Qualität der Pfeifen", erklärt er, "und ich dachte mir: Das geht auch besser."

So entschied er sich, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. Mit Magnum Shisha hat er einen Online-Store geschaffen, dessen Produkte für höchste Qualität und anmutende Ästhetik aus deutscher Produktion stehen und den Markt revolutionieren. Sein Erfolgsgeheimnis: Qualität made in Germany. "Mir war es wichtig, ein langlebiges Qualitätsprodukt zu schaffen. Etwas Zeitloses und Edles für jeden Tag", so Bazid Ammo. Magnum Shisha ist allerdings nicht nur ein Verkaufsportal für hochwertige Shishas, sondern bietet auch die Möglichkeit, sich auf dem Blog und im Forum über alle Themen rund um Wasserpfeifen zu informieren und auszutauschen. "Mit Magnum Shisha haben wir eine echte Marke geschaffen. Mit unseren Shishas möchten wir auch in der Zukunft Menschen begeistern."

Der Weg bis zur fertigen Shisha

Die erste Qualitätskontrolle durchlaufen die Bauteile seiner Shisha bereits, sobald sie bei ihm als Hersteller eintreffen. Die Glaskörper, die in Tschechien von Glaskunst-Meistern aus hochwertigem Kristallglas gefertigt werden, werden bis ins kleinste Detail in Augenschein genommen. Gleiches gilt für die Edelstahlteile, die in einer deutschen Dreherei per Hand gefertigt werden. Alle Einzelteile werden beim Hersteller in Nordrhein-Westfalen sorgfältig zusammengebaut und verklebt - erst dann erfolgt die letzte Qualitätskontrolle. Bei den Produkten von Magnum Shisha können Kunden sicher sein, dass unter vernünftigen Bedingungen und unter Einhaltung aller Richtlinien produziert wurde.

"Jede Shisha, die für den Versand verpackt wird, wurde von uns mindestens zweimal auf Mängelfreiheit und Qualität geprüft", sagt Bazid Ammo stolz und zeigt deutlich, wie viel Herzblut in seinem Business steckt. Sein Hausprodukt ist dabei die Magnum Shisha, wobei es sich um eine Pfeife handelt, die nicht nur ästhetisch einiges zu bieten hat, sondern auch einen qualitativ hochwertigen und ungetrübten Rauchgenuss garantiert. Im Januar 2022 ist außerdem seine neue, patentgeschützte Wasserpfeife, MAGNUM DRIP, auf den Markt gekommen, auf die viele Shisha-Liebhaber schon seit einiger Zeit mit großer Freude warten.

Die Zukunftspläne von Bazid Ammo mit Magnum Shisha

In den sozialen Medien ist bereits eine große Community rund um Bazid Ammo und Magnum Shisha entstanden. Die Premium-Shishas sind Alltagsbegleiter und Statussymbole. In der Zukunft möchte sich Bazid Ammo jedoch keineswegs ausruhen. Schon jetzt kommen seine Kunden nicht nur aus Deutschland, sondern aus aller Welt, ob aus Frankreich, Saudi-Arabien, ganz Amerika oder Australien. Seine Bekanntheit möchte er international noch stärker ausweiten. Für 2022 hat sich der Unternehmer dabei zum Ziel gesetzt, einen zweistelligen Millionenumsatz zu erreichen. Außerdem möchte er sein Produktportfolio stetig vergrößern und zum Vorreiter für innovative Produkte werden. Das, so ist sich Bazid Ammo sicher, bringt einen weiteren Effekt mit sich: Denn auf diese Weise ermöglicht er Menschen zukunftssichere und lukrative Arbeitsplätze.

"Die Marke Magnum Shisha ist definitiv auf Langfristigkeit ausgelegt", so der Unternehmer Bazid Ammo, "Wir haben uns in der Shisha-Szene bereits einen Namen gemacht und stehen für Qualität, Genuss und Leidenschaft. Daran möchten wir zukünftig anknüpfen. Wer mehr über uns erfahren möchte, kann auch auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram, TikTok, YouTube oder alternativ auf www.magnumshisha.de vorbeischauen."

