ZDF

Das legendäre Startsignal zum Fest: "Dalli Dalli – Die Weihnachtsshow" im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Weihnachten mit dem beliebten Fernsehklassiker: Auch in diesem Jahr gibt Moderator Johannes B. Kerner seinen prominenten Gästen das legendäre Startsignal: "Dalli Dalli!" – das ZDF zeigt die Weihnachtshow am Sonntag, 25. Dezember 2022, 20.15 Uhr. In temporeichen Spielen und bei "Dalli Klick" dreht sich an diesem Abend alles um Weihnachten und Silvester. Und wenn die prominent besetzten Zweierteams besonders viele Punkte erzielen, heißt es wieder: "Sie sind der Meinung: 'Das war spitze'!" Hinter den Ratepulten nehmen Platz: Annette Frier und Edin Hasanovic, Christoph Maria Herbst und Anneke Kim Sarnau, Karoline Herfurth und Nora Tschirner, Andrea Kiewel und David Garrett, Palina Rojinski und Riccardo Simonetti, Sonja Kirchberger und Stefan Jürgens, Ilka Bessin und Steffen Henssler sowie Kristina Inhof und Jochen Breyer. Erstmals als Jury dabei: Caro Daur und Joachim Llambi. Sie rechnen genau mit bei den Assoziationsspielen oder der "Dalli-Tonleiter". Und eine weitere beliebte "Dalli Dalli"-Tradition erlebt in dieser Ausgabe eine Neuauflage: Schnellzeichner Oskar (bürgerlich Hans Bierbrauer) hat mit Daniel Stieglitz einen würdigen Nachfolger. Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion in Kooperation mit dem ORF. "Dalli Dalli – die Weihnachtshow" wird erstmals mit Deutscher Gebärdensprache ausgestrahlt. Am 13. Mai 1971 feierte "Dalli Dalli" im ZDF Premiere und wurde, vor allem durch Hans Rosenthal zu einer der beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 – 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dallidalli Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pressemappe/dalli-dalli-die-weihnachtsshow-1 "Dalli Dalli" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/show/50-jahre-dalli-dalli/die-weihnachtsshow-100.html

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell