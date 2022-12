ZDF

Weihnachtsausgabe "Bares für Rares" und "Horst Lichters Traumrouten" im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Weihnachten bei "Bares für Rares": Auf dem stimmungsvoll dekorierten Schloss Ehreshoven bei Engelskirchen begrüßt Horst Lichter am Dienstag, 20. Dezember 2022, 20.15 Uhr im ZDF, Menschen, die kuriose Kleinigkeiten und sagenhafte Schätze veräußern möchten. Als prominente Verkäuferin ist Schlagersängerin Ireen Sheer zu Gast, die in diesem Jahr Abschied von der Bühne nimmt. Zuvor möchte die Sängerin ein Objekt anbieten, das sie gemeinsam mit ihrem Mann vor vielen Jahren in einem Antiquitätenladen entdeckt hat. Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember 2022, 19.20 Uhr, begibt sich Horst Lichter wieder auf "Traumrouten": Dieses Jahr unternimmt er gemeinsam mit Rudi Cerne, dem ZDF-Sportjournalisten und Fernsehmoderator, eine spannende Reise nach Cornwall. Auf dem Motorrad erkunden sie dieses einzigartige Reiseziel an der Südwestspitze Englands und überzeugen sich von der Schönheit der Halbinsel an pittoresken Buchten, rauen Küsten und bezaubernden Küstenorten. Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 – 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/baresfuerrares und über https://presseportal.zdf.de/presse/horstlichterstraumrouten Pressemappe "Bares für Rares": https://presseportal.zdf.de/pressemappe/bares-fur-rares-deutschlands-grosste-trodel-show Pressemappe "Horst Lichters Traumrouten": https://presseportal.zdf.de/pressemappe/horst-lichters-traumrouten-cornwall "Bares für Rares" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/show/bares-fuer-rares "Horst Lichters Traumrouten" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/horst-lichters-traumrouten

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell