ZDF

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!

Samstag, 24. Dezember 2022, 18.00 Uhr

Weihnachten mit dem Bundespräsidenten

Ein festliches Konzert aus Flensburg

In Flensburg findet in diesem Jahr das Weihnachtskonzert mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der First Lady Elke Büdenbender statt. Moderiert wird der Abend von Johannes B. Kerner.

International gefeierte Solistinnen und Solisten präsentieren ein Konzertprogramm mit bekannten Weihnachtsliedern und musikalischen Überraschungen. Den festlichen Rahmen dafür bietet die St. Nikolaikirche in Flensburg.

Für die musikalischen Highlights an diesem weihnachtlich-festlichen Abend sorgen so unterschiedliche Künstler wie die Band Santiano, der junge ukrainische Tenor Oleksiy Palchykov, die gefragte französische Trompeterin Lucienne Renaudin Vary sowie die Chorknaben Uetersen. Und mit dem Festivalorchester Schleswig-Holstein unter der Leitung von Ruth Reinhardt ist ein herausragendes Orchester Schleswig-Holsteins mit einer besonderen Entstehungsgeschichte nach St. Nikolai geladen.

Seit vielen Jahren ist die Sendung "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" fester Bestandteil des musikalischen Heiligabends im ZDF. 1995 wurde sie auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog und seiner Frau Christiane ins Leben gerufen. Seit der Premiere im bayerischen Dießen besuchen die amtierenden Bundespräsidenten alljährlich ein anderes Bundesland, um gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern den Heiligen Abend zu feiern. Das ZDF überträgt die Traditionsveranstaltung bereits zum 28. Mal.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell