ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 49/22

Mainz (ots)

Woche 49/22 Fr., 9.12. Bitte den Fußball-Alternativablauf streichen. Woche 50/22 Sa., 10.12. Bitte Programmänderung ab 10.10 Uhr beachten: 10.10 sportstudio live 15.10 heute Xpress (VPS 15.20) 15.15 sportstudio live - FIFA WM 2022 (HD/Dd 5.1/UT) aus Mainz mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer und Per Mertesacker 16.00 sportstudio live – FIFA WM 2022 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Marokko - Portugal Viertelfinale Übertragung aus Doha/Katar Reporter: Béla Réthy In der Halbzeitpause: gegen 16.45 heute Xpress (VPS 16.55) Verlängerung und Elfmeterschießen möglich 18.00 sportstudio live - FIFA WM 2022 (HD/Dd 5.1/UT) aus Mainz mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer und Per Mertesacker 19.00 heute 19.20 Wetter 19.25 sportstudio live - FIFA WM 2022 (VPS 19.24/ HD/Dd 5.1/UT) aus Mainz mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker __________________________. zu Sa., 10.12. 20.00 sportstudio live – FIFA WM 2022 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) England - Frankreich Viertelfinale Übertragung aus al-Chaur/Katar Reporter: Oliver Schmidt Co-Kommentator: Sandro Wagner In der Halbzeitpause: gegen 20.45 heute journal (VPS 23.15) Verlängerung und Elfmeterschießen möglich 22.00 sportstudio live - FIFA WM 2022 (HD/Dd 5.1/UT) Highlights, Analysen, Interviews aus Mainz mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker 22.30 Filmnacht im ZDF (VPS 23.30) Schneemann 0.20 heute Xpress (HD/UT) 0.25 heute-show (VPS 1.20) 0.55 Jesse Stone - Dünnes Eis (VPS 1.50) 2.15 Jesse Stone - Ohne Reue (VPS 3.10) 3.40 SOKO Wien (VPS 4.35) (vom Vortag, 18.00 Uhr) 4.25 Notruf Hafenkante (HD/AD/UT) Alles Einstein (vom Vortag, 10.45 Uhr) Franzi Jung Rhea Harder Hans Moor Bruno F. Apitz Claudia Fischer Janette Rauch Tarik Coban Serhat Cokgezen Martin Berger Peer Jäger Wolle Harald Maack Dr. Jasmin Jonas Gerit Kling und andere Buch: Jochim Scherf Regie: Bodo Schwarz Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2011 5.10 Frag den Lesch (VPS 5.20) __________________________ zu Sa., 10.12. 5.25- zdf.formstark (VPS 5.35) 5.45 ("Die Rosenheim-Cops" um 15.25 Uhr und 16.10 Uhr, "Bares für Rares – Lieblingsstücke", "SOKO Wien", "Der Samstagskrimi: Stubbe - Tödliche Hilfe", und "Ein starkes Team" entfallen.) Die Serie "Die Bergretter" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt: Sa., 17.12.2022 Das Glück ist ein Schmetterling (2) Sa., 7.1.2023 Der gekaufte Winter (1) Sa., 14.1.2023 Der gekaufte Winter (2) Sa., 21.1.2023 Abschied für immer (1) So., 11.12. 5.45 einfach Mensch (Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen. "zdf.formstark" ist vorgezogen auf Sa., 10.12.2022, 5.25 Uhr.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell