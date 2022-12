ZDF

Zwei WM-Viertelfinale live im ZDF

Marokko – Portugal und England – Frankreich bei "sportstudio live"

Ein WM-Viertelfinal-Samstag mit zwei Top-Spielen im ZDF: Am 10. Dezember 2022 tritt um 16.00 Uhr zunächst Marokko als Überraschungsmannschaft dieser WM gegen Portugal an, um 20.00 Uhr ist dann bei "sportstudio live – FIFA WM 2022" das Duell zweier Turnierfavoriten zu sehen: England gegen Frankreich.

Das ZDF-WM-Studio geht am Samstag um 15.15 Uhr auf Sendung. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Fußball-Nachmittag im Zweiten, die ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker sind erneut im Analyse-Einsatz.

Im Achtelfinale hat Marokko durch das siegreiche Elfmeterschießen gegen Spanien erstmals das Viertelfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Dort treffen sie mit Portugal auf eine Mannschaft, die mit der 6:1-Gala gegen die Schweiz ins Viertelfinale "gestürmt" ist. Reporter der Live-Partie im ZDF ist Béla Réthy.

Ab 19.25 Uhr richtet Moderator Jochen Breyer im ZDF-WM-Studio den Fokus auf das Aufeinandertreffen von England und Frankreich – für viele Fußballfans ein Traum-Viertelfinale. Während die "Three Lions" weiter vom ersten WM-Titelgewinn seit 1966 träumen, will Frankreich das erreichen, was seit 60 Jahren nicht mehr gelang: Als Fußball-Weltmeister den WM-Titel verteidigen. Reporter der Partie ist Oliver Schmidt, als Co-Kommentator kommt erneut Sandro Wagner zum Einsatz.

Wer noch mal schauen will, wie die Mannschaften ihren Weg ins WM-Viertelfinale nahmen, findet dazu die Highlights und Infos auf den WM-Seiten auf www.sportstudio.de. Alle WM-Spiele im ZDF sind auch online im Livestream zu sehen, zudem können über die "Coach-Cam" beide Trainer 90 Minuten lang parallel in einem Bild verfolgt werden. Für ein besonderes Erlebnis sorgt der ZDF-Highlight-Player: Die Nutzerinnen und Nutzer können sich im Livestream bei allen Spielen zu spannenden Szenen, Toren oder strittigen Schiedsrichterentscheidungen navigieren.

