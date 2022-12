Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Freitag, 9. Dezember 2022, 23.30 Uhr aspekte Frauen in Deutschland heute Zwischen Enttäuschung und Kampfgeist Moderation: Salwa Houmsi "Männer und Frauen sind doch längst gleichberechtigt." Das klingt in den Ohren vieler Feministinnen und Feministen wie Bullshit. "aspekte" fragt nach. Wie sieht es aus mit sexueller Belästigung am ...

