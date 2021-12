ARD Das Erste

"Steirerrausch": Nächster Fall für das neue Ermittlerteam Hary Prinz und Anna Unterberger am 16. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten

München (ots)

Mit Adele Neuhauser in einer "übersinnlichen" Episodenrolle und Eisi Gulp als hartnäckiger Exorzist 5,92 Millionen Zuschauer*innen, das entspricht einem Marktanteil von über 20 Prozent, verfolgten den dramatischen Start für das neue Ermittlerteam in Krimithriller "Steirertod". Im neuen Fall "Steirerrausch" aus der beliebten "Steirerkrimi"-Reihe bekommen es Hary Prinz alias Chefinspektor Bergmann und Anna Unterberger als seine Partnerin Anni Sulmtaler mit einem nicht alltäglichen Mordfall zu tun: Um einen Todesschuss bei einer spirituellen Sprechstunde aufzuklären, müssen auch übersinnliche Zeugen in Betracht gezogen werden. Denn nichts ist, wie es scheint! In einer ungewöhnlichen Gastrolle spielt die Wiener "Tatort"-Kommissarin Adele Neuhauser ein Medium mit allzu menschlichen Problemen. Als stalkender Exorzist ist Eisi Gulp, bekannt aus den "Eberhofer"-Krimis, zu sehen. In weiteren Rollen spielen Bettina Mittendorfer, Eva Herzig, Dominik Maringer, Christoph Krutzler, Kristina Bangert u.v.a. Maria und Wolfgang Murnberger verpacken in ihrem Drehbuch die spannende Tätersuche basierend auf einem "Steirerkrimi" von Claudia Rossbacher mit subtilem Dialogwitz und feinem Humor. Regie führte Wolfgang Murnberger, die Kamera Peter von Haller. "Steirerrausch" ist eine Koproduktion der Allegro Film mit der ARD Degeto für die ARD und dem ORF mit Unterstützung der Cinestyria Filmcommission and Fonds. Produzent ist Helmut Grasser, Producerin Gabi Stefansich. Die Redaktion bei der ARD Degeto liegt bei Diane Wurzschmitt und Christoph Pellander, beim ORF bei Klaus Lintschinger. Wenn Sie Interesse an telefonischen Interviews mit Hary Prinz, Anna Unterberg, Adele Neuhauser und/oder Eisi Gulp haben, melden Sie sich bitte bei Presse Partner Köln unter E-Mail: schimmele@presse-partner.de. Die Interviews werden individuell vereinbart. Den Film und die Pressemappe finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de/). Fotos auf www.ardfoto.de

