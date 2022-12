ZDF

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Freitag, 9. Dezember 2022, 23.30 Uhr aspekte Frauen in Deutschland heute Zwischen Enttäuschung und Kampfgeist Moderation: Salwa Houmsi "Männer und Frauen sind doch längst gleichberechtigt." Das klingt in den Ohren vieler Feministinnen und Feministen wie Bullshit. "aspekte" fragt nach. Wie sieht es aus mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz fünf Jahre nach #MeToo? Wer kümmert sich um die Kinder? Welche patriarchalen Vorstellungen von Weiblichkeit geistern noch durch unsere Köpfe? Wie steht es heute um die Gleichstellung von Frauen? Salwa Houmsi trifft backstage die Musikerinnen der Band Blond, die in ihrem neuen Song "Männer" kritisieren, wie schwierig es für Frauen ist, in der Musikbranche Fuß zu fassen. Mit Emmy-Preisträgerin Maria Schrader spricht "aspekte" über ihren neuen Kinofilm "She Said", der davon handelt, wie zwei Journalistinnen der "New York Times" gegen alle Widerstände den Fall Weinstein aufdeckten. Im Anschluss steht die Frage, ob #MeToo Deutschland kulturell verändert hat. "aspekte" stellt Brandenburger Politikerinnen vor, die fraktionsübergreifend gegen Sexismus in der Politik mobilmachen. Außerdem besucht Salwa Houmsi in Berlin das Protestcamp, das den Aufstand iranischer Frauen unterstützt. Wie steht es in diesem Zusammenhang um die von Annalena Baerbock propagierte "feministische Außenpolitik"? Gemeinsam mit Teresa Bücker, einer prominenten Vordenkerin der Frauenbewegung in unserer Zeit, geht Salwa Houmsi der Frage nach, wie man – jenseits von Karriere-Feminismus – der unbezahlten Sorgearbeit in Deutschland zu mehr Anerkennung verhelfen kann. Welche Rolle spielen Frauenbilder? Damit befasst sich die neue Ausstellung "Femme Fatale" in der Hamburger Kunsthalle. Salwa Houmsi trifft die Macherinnen und Macher. Außerdem spricht sie mit dem feministischen Rapper CONNY über seinen Song "Pfefferspray" (feat. Liser), über sexualisierte Gewalt und toxische Männlichkeit.

