ZDF-Programmänderung ab Woche 49/22

Woche 49/22 Do., 8.12. 14.00 sportstudio live Biathlon-Weltcup 7,5 km Sprint Frauen . . . Bitte Ergänzung beachten: Expertin: Laura Dahlmeier Fr., 9.12. 11.30 sportstudio live . . . ca. 13.35 Uhr Biathlon-Weltcup 10 km Sprint Männer . . . Bitte Ergänzung beachten: Expertin: Laura Dahlmeier Woche 50/22 Sa., 10.12. 10.10 sportstudio live . . . ca. 11.20 Uhr Biathlon-Weltcup 10 km Verfolgung Frauen . . . Bitte Ergänzung beachten: Expertin: Laura Dahlmeier . . . ca. 12.15 Uhr Weltcup-Skispringen Mixed-Team, 1. Durchgang . . . Bitte Ergänzung beachten: Reporterin: Eike Papsdorf . . . _____________________________ zu Sa., 10.12. ca. 12.45 Uhr Eishockey: DEL Bitte Ergänzung beachten: Berlin - Bremerhaven, 28. Spieltag Bitte streichen: Spiel vom Freitagabend . . . ca. 12.55 Uhr Weltcup-Skispringen Mixed-Team, 2. Durchgang . . . Bitte Ergänzung beachten: Reporterin: Eike Papsdorf . . . ca. 13.35 Uhr Biathlon-Weltcup 4 x 7,5 km Staffel Männer . . . Bitte Ergänzung beachten: Expertin: Laura Dahlmeier . . . So., 11.12. 10.15 sportstudio live . . . ca. 11.20 Uhr Biathlon-Weltcup 4 x 6 km Staffel Frauen . . . Bitte Ergänzung beachten: Expertin: Laura Dahlmeier . . . ca. 13.00 Uhr Weltcup-Skispringen Frauen, 2. Durchgang . . . Bitte Ergänzung beachten: Reporterin: Eike Papsdorf . . . zu So., 11.12. ca. 13.55 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Slalom Männer . . . Bitte Änderung beachten: Reporter: Fabian Meseberg Bitte streichen: Michael Pfeffer . . . ca. 14.05 Uhr Biathlon-Weltcup 12,5 km Verfolgung Männer . . . Bitte Ergänzung beachten: Expertin: Laura Dahlmeier . . . ca. 16.40 Uhr (VPS 16.45) heute Xpress ca. 16.45 Uhr Weltcup-Skispringen Männer, 2. Durchgang . . . Mi., 14.12. Bitte Programmänderung ab 9.00 Uhr beachten: 9.00 Heute im Parlament (VPS 8.59/HD/UT) Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz Reporterin: Ines Trams Moderation: Patricia Wiedemeyer 10.30 Notruf Hafenkante (Weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen. "heute Xpress" um 9.00 Uhr sowie Volle Kanne - Service täglich" entfallen.) Woche 52/22 Mo., 26.12. Bitte Programmänderung ab 5.30 Uhr beachten: 5.30 Pip und Posy (VPS 5.29/HD/Dd 5.1/UT) Auf die Plätze, fertig, Schnee! Nach den Büchern von Axel Scheffler und Camilla Reid Schnitt: Steven Bloomer Musik: Ellie Wyatt, Joss Peach Drehbuch: Denise Cassar, Tim Bain Regie: Matt Tea Großbritannien 2021 5.35 Magische Momente: Ein himmlisch fauler Engel (HD/Dd 5.1/UT) Engel Addi Katharina Thalbach Engel Emma Jeanne Goursaud 1. Sekretär Detlev Buck Vater Maxim Mehmet Marie-Louise Cloé Heinrich Klaus 33 Volker "Zack" Michalowski Schnitt: Nicola Undritz Musik: Michael Kadelbach Kamera: Christoph Kraus Buch: Silke Zertz Regie: Christoph Schnee Deutschland/Tschechien 2019 (Weiterer Ablauf ab 7.05 Uhr wie vorgesehen. "Die zwölf Monate" entfällt.)

