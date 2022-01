sixx

"Mehr Frische. Mehr Lokales. Mehr Empowering Entertainment." Das ist sixx 2022.

"Mehr Frische. Mehr Lokales. Mehr Empowering Entertainment - das ist sixx 2022", verspricht sixx-Senderchefin Ellen Koch. "Wir erhöhen deutlich den Anteil an Erstausstrahlungen für das kommende Jahr und verpassen unserem Programm-Grid eine Frische-Kur - und auch der ein oder anderen Protagonistin ein Makeover."

Mehr Eigenproduktionen

Frisch. Tierisch. Gut! Mit der neuen sixx-Eigenproduktion "Der Pferdeversteher" (ab Sommer 2022) und vielen frischen Folgen von "Der Welpentrainer" und dem Spin-off "Trouble Teenie auf vier Pfoten" wird der Sonntagvorabend zur besten Adresse für Vierbeiner-Fans - und das über das gesamte Jahr 2022 hinweg. Insgesamt steigert sixx seinen Anteil an eigenproduzierten Programmstunden 2022 um 63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Unter anderem sind auch sixxy neue Eigenproduktionen im Bereich Beauty Makeover und Female Comedy geplant. Damit launcht sixx 2022 mehr Eigenproduktionen als jemals zuvor.

Serieeeaaah! Die Serien-Offensive 2022

3x3 macht sixx! Die Senderin sichert sich die exklusiven Free-TV-Rechte für die Kult-Serie "The Bold Type" (ab März 2022, Staffel 1-3): Drei junge, moderne Frauen, die nicht nur auf dem Weg nach oben sind, sondern vor allem zu sich selbst - zwischen Karriere und Kinderwunsch, Outing und Outfits, Diversität und Diskriminierung. Mit ihren Geschichten werden sie unsere Zuschauer:innen inspirieren und zeigen, dass es viele Wege gibt, die zum Glück führen - Female Empowertainment at its best. Good to know: sixx zeigt 2022 mehr als doppelt so viele Serienstunden in Erstausstrahlung im Vergleich zum Vorjahr.

Einzigartig im Free-TV: Crime-Time in der Prime-Time

Als einziger deutscher Free-TV-Sender erklärt sixx ab sofort den Donnerstag zur "Crime-Time in der Prime-Time" und startet direkt am nächsten Tag ins Wochenende mit dem neuen 4+1-Stripping. Damit laufen die Kult-Serien jeweils montags bis donnerstags und Zuschauer:innen können bereits am Freitag tagsüber das Lieblingsprogramm vom Wochenende genießen: Home & Living. Mit vielen neuen Ready-Made-Folgen (von u.a. "Million Dollar Homes", "Making it Home" und "Unboxed") und einer exklusiven neuen Staffel der sixx-Eigenproduktion "Organize'n' Style" setzt sixx auch im neuen Jahr auf Hometainment.

Was Frauen wollen: Jede zweite Frau in Deutschland schaut sixx

sixx erreichte 2021 jede zweite Frau mit ihrem vielfältigen Programm. Die Senderin schließt das Jahr 2021 damit auf Vorjahresniveau mit sehr guten 1,3 Prozent Marktanteil (E 14-49 J.) und 1,7 Prozent Marktanteil in der Relevanzzielgruppe (Frauen 14-39 Jahre) ab. Von wegen November-Tristesse: Mit einem Plus von 0,3 Prozent liegt sixx im November deutlich über Vorjahr. Mit 1,5 Prozent Marktanteil, bzw. 1,9 Prozent bei den jungen Frauen (F 14-39 J.) ist der November der stärkste Monat des Jahres für sixx. Außerdem feiert sixx 2021 die beste Samstags-Prime Time seit Senderbestehen und viele neue Spitzenwerten in der Daytime: Mit Top-Quoten im Home & Living-Bereich mit durchschnittlich 3,0 Prozent Marktanteil (F. 14-39 J.) und der besten "Sweet & Easy"-Staffel aller Zeiten (durchschnittlich 2,1 Prozent Marktanteil (F 14-39 J.) und mit Topwerten bis zu 7,9 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe punktet sixx vor allem bei den jungen Frauen.

