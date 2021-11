sixx

Einfach wau! sixx baut Hunde-Portfolio weiter aus

20 Prozent mehr Hunde leben seit Beginn der Pandemie in deutschen Haushalten*. Die Nachfrage an Hundeerziehung ist enorm gestiegen. sixx baut daher seine Eigenproduktionen rund ums Thema Hund weiter aus. "Wir sind bei sixx schon lange auf den Hund gekommen und haben mit André Vogt für sixx den perfekten Hundetrainer gefunden", sagt sixx-Senderchefin Ellen Koch. "Ich freue mich daher tierisch, dass wir die Marke 'Der Welpentrainer' bereits im dritten Jahr in Folge weiter ausbauen können."

Neues Spin-off von "Der Welpentrainer" mit André Vogt "Trouble Teenies auf vier Pfoten" (ab 7. November 2021, 19:10 Uhr auf sixx)

Neue Folgen (siebte Staffel) von "Der Welpentrainer" im Frühjahr 2022

Neues Shoppingangebot für die besten Hunde-Produkte auf sixx.de/welpentrainer/shop

Neue exklusive Podcast-Folgen von "Der Welpentrainer"

Vom Hundewelpen zum Puber-Tier - die "Trouble Teenies auf vier Pfoten"

"Inzwischen gibt es genauso viele Hunde wie Kinder unter 14 in deutschen Haushalten**. Und ähnlich wie bei Kindern ist auch hier Erziehung kein Selbstläufer", weiß sixx-Hundetrainer André Vogt. Und: Erziehung hört nie auf. "Auch wenn sich Welpen noch am leichtesten trainieren lassen, entwickelt sich jeder Hund weiter und lernt ständig neu dazu. Selbst, wenn in der Pubertät einiges davon wie vergessen scheint ..." Genau um diese verzweifelten Hundebesitzer:innen und ihre außer Rand und Band geratenen "Teenies" kümmert sich André Vogt in seinem neuen Format "Trouble Teenies auf vier Pfoten" ab 7. November um 19:10 Uhr auf sixx.

Von extrem verängstigten Vierbeinern bis hin zum temperamentvoll-aggressiven Rüden - André steht den Herrchen und Frauchen mit Rat, Tat und Empathie zur Seite. "Ich gebe unseren Hundehalter:innen nicht nur Lösungen an die Hand, sondern gebe ihnen vor allem so auch ein großes Stück Lebensqualität zurück."

"Trouble Teenies auf vier Pfoten", ab 7. November 2021, sonntags 19:10 Uhr auf sixx

"Der Welpentrainer"-Podcast, alle 14 Tage neue Folgen mit André Vogt überall, wo es Podcasts gibt

"Der Welpentrainer"-Shop auf sixx.de/welpentrainer/shop

"Der Welpentrainer" auf Erfolgskurs:

Über 18,6 Millionen Zuschauer:innen schauen regelmäßig auf sixx Hunde-Formate, allen voran "Der Welpentrainer". Mit einem neuen Bestwert im April 2021 mit bis zu 4,8 Prozent Marktanteil bei den jungen Frauen (F 14-39 J.) punktet "Der Welpentrainer" weiter im TV. Auch digital legt "Der Welpentrainer" über alle Plattformen zu und verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 205 Prozenzt bei den VideoViews. Auf der Streamingplattform Joyn ist "Der Welpentrainer" die erfolgreichste sixx-Eigenproduktion. Die Zahl der Abrufe des "Welpentrainer"-Podcasts wächst seit dem Start im Oktober 2020 stetig. Allein in den letzten zwei Monaten ist die Zahl der Abonnements um 18 Prozent gestiegen.

*Quelle: Verbandes für das Deutsche Hundewesen (VDH)

**Daten Stand 2020 / Quelle: Industrieverband Heimtierbedarf und Statista

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence

