sixx

sixx startet neue Eigenproduktion: Aufräum-Coach Isabella Franke sorgt ab 17. April für stylische Ordnung - in "Organize 'n Style"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Wenn der Chaos-Schweinehund zu Hause das Zepter übernommen hat, wird Aufräumen zu einer nicht enden wollenden Qual. Aber damit ist jetzt endlich Schluss! In der neuen sixx-Eigenproduktion "Organize 'n Style - Isabella räumt auf!" übernimmt Decorganizing-Profi Isabella Franke ab 17. April immer samstags um 18:15 Uhr in acht Doppelfolgen das Aufräum-Ruder. "Ordnung ist etwas sehr individuelles und muss zur Persönlichkeit und den täglichen Routinen passen. Ich gebe den sixx-Zuschauer:innen Tipps und Tricks an die Hand, wie Aufräumen endlich Freude bringt und Ordnung nicht nur optisch punktet, sondern auch easy und dauerhaft beibehalten werden kann", so die 35-Jährige. Unter Anleitung von Ordnungscoach Isabella zaubern die Bewohner in der Doku-Reihe aus ihren Chaos-Ecken nicht nur strukturierte, sondern vor allem optisch ansprechende Wohnhighlights und Home-Hingucker. Egal ob Küche, Schlafzimmer, Abstellkammer oder Keller - Ordnung kann eben so schön sein! "Organize 'n Style - Isabella räumt auf!" wird produziert von CaliVision Network im Auftrag von sixx.

So gelingt der "Decorganizing"-Effekt zu Hause - Tipps von Aufräum-Coach Isabella Franke

1. Funktionale Gegenstände als Deko einsetzen. Mittlerweile gibt es zahlreiche Gegenstände, die man hervorragend zum Dekorieren verwenden kann, also zum "Decorganizing". Mein aktueller Favorit sind Amber-Glas-Flaschen, verschönert mit einem Schriftzug, in die man sein Shampoo oder die Handseife umfüllen kann. Die sind ein echter Eyecatcher und jede weitere Deko ist überflüssig.

2. Auf Materialmix setzen. Ein Mix an Metallfächern, Bastkörben, Holztruhen, hochwertigen Pappboxen und Glasbehälter sorgen für viel Stauraum und visuelle Abwechslung. Ich mische die Materialien gerne, damit Leben in die Ordnung kommt, sowohl fürs Auge, aber auch haptisch zum Anfassen.

3. Farblich sortieren. Das Sortieren nach Regenbogenfarben oder von hell nach dunkel sieht toll aus und schafft Übersicht.

Diese und weitere Decorganizing-Tipps von Isabella Franke und alle gezeigten Aufräumhelfer zum Nachshoppen finden User:innen auf www.sixx.de.

"Organize 'n Style - Isabella räumt auf!" - acht Doppelfolgen, ab 17. April 2021 immer samstags um 18:15 Uhr auf sixx und auf Joyn.

Pressekontakt:

Barbara Stefaner

Communications & PR

News, Sports, Factual & Fiction

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1128

email: barbara.stefaner@seven.one

Photo Production & Editing

Tabea Werner

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1167

email: tabea.werner@seven.one

Original-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell