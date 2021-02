sixx

Aufräumen schön gemacht! Decorganizing-Profi Isabella Franke verwandelt Home-Chaos in stylisches Interior - ab 17. April 2021 in "Organize 'n Style" auf sixx

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Küchenschrank geöffnet und fast von einer Nudel-Packung erschlagen worden? Klamotten nicht auffindbar, weil der Kleiderschrank so vollgestopft ist? Der Keller kann vor lauter Gerümpel nicht mehr betreten werden? Ordnungscoach Isabella Franke verwandelt ganz unkompliziert Home-Chaos in Wohnstyle mit Hygge-Charme - ab 17. April 2021 immer samstags um 18:15 Uhr in der neuen Doku-Reihe "Organize 'n Style - Isabella räumt auf!" auf sixx. "Ordnung kann so einfach sein - und vor allem schön! Ich liebe es, aufzuräumen und zu organisieren, denn das Beste daran: Ich schenke Menschen damit nicht nur ein System, mit dem sie auch nachhaltig Ordnung halten können, sondern vor allem mehr Freiraum, Lebensqualität und Zeit. Gibt es etwas Schöneres?", so Isabella. In jeder der acht Episoden stehen zwei Problemzonen im Fokus. Unter Anleitung von Ordnungscoach Isabella zaubern die Bewohner aus ihren Chaos-Ecken nicht nur strukturierte, sondern vor allem optisch ansprechende Wohnhighlights. Stichwort Decorganizing: Damit die Home-Organisation auch optisch punktet, gibt die 35-Jährige den sixx-Zuschauer*innen jede Menge Tipps, wie man dekorativ Struktur schafft. Egal ob Küche, Schlafzimmer, Abstellkammer oder Keller - Ordnung kann eben so schön sein! "Organize 'n Style - Isabella räumt auf!" wird produziert von CaliVision Network im Auftrag von sixx.

"Organize 'n Style - Isabella räumt auf!" - acht Folgen, ab 17. April 2021 immer samstags um 18:15 Uhr auf sixx.

Pressekontakt: Barbara Stefaner, Communications & PR News, Sports, Factual & Fiction, phone: +49 (0) 89 95 07 - 1128, email: barbara.stefaner@seven.one

Photo Production & Editing: Tabea Werner, phone: +49 (0) 89 95 07 - 1167, email: tabea.werner@seven.one

Original-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell