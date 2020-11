sixx

Intrigen und dunkle Geheimnisse: sixx zeigt die US-Serie "Grand Hotel" von und mit Eva Longoria als Free-TV-Premiere ab 1. Dezember

Bild-Infos

Download

UnterföhringUnterföhring (ots)

29. November 2020. Welcome to Miami! Sonne, Strand, Meer, Liebe, Lust, Intrigen ...und eine mysteriöse Entführung. Das Luxus-Hotel "Riviera Grand" öffnet seine Türen und versteckt dahinter dunkle Geheimnisse und amouröse Verwicklungen. Eva Longoria schlüpft für die US-Serie "Grand Hotel" erneut in eine Doppelrolle als Schauspielerin und Produzentin. sixx zeigt die Adaption der gleichnamigen spanischen Serie "Grand Hotel" ab Dienstag, 1. Dezember 2020, um 20:15 Uhr mit drei Folgen am Stück als Free-TV-Premiere.

Inhalt: Das luxuriöse Hotel "Riviera Grand" ist das letzte große Hotel in Familienbesitz in Miami Beach. Besitzer und Familienoberhaupt Santiago Mendoza (Demián Bichir) steckt in finanziellen Schwierigkeiten denn seine zweite Ehefrau Gigi (Roselyn Sanchez, "Devious Maids") und ihre Zwillingstöchter verprassen das gesamte Vermögen. Santiago plant daher den Verkauf des Hotels - sehr zum Ärger seiner eigenen Kinder Alicia (Denyse Tontz) und Javi (Bryan Craig): Die Geschwister stammen aus der Ehe mit Beatriz (Eva Longoria), die das Hotel von ihrer Familie übernommen hatte. Inmitten des turbulenten Hotelbetriebes versucht Hotel-Kellner Danny (Lincoln Younes), hinter das mysteriöse Verschwinden seiner Schwester Sky (Arielle Kebbel) zu kommen: Die Hotel-Köchin ist seit einer Hurricane-Nacht nicht mehr auffindbar.

Pressekontakt:

Stella Losacker

Communication & PR

Comm.&PR News, Sports, Factual & Fiction

phone: +49 1751815941

email: Stella.Losacker@seven.one

Photo Production & Editing

Jessica Freko

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1196

email: Jessica.Freko@seven.one

Original-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell