zur Corona-Krise

Erst rechnete Angela Merkel vor, dass ohne Verhaltensänderung zu Weihnachten mit 19 200 Corona-Infektionen täglich zu rechnen sei, dann appellierte sie direkt an die Bürger, keinen neuen Shutdown zu riskieren. Schließlich schrieb sie den Ministerpräsidenten ins Stammbuch, das von ihnen Beschlossene reiche nicht, um das drohende "Unheil" abzuwenden. Ihre neue Videobotschaft, in der sie empfiehlt, wann immer möglich zu Hause zu bleiben, passt da ins Bild. Für mehr Unterstützung in dieser ernsten Phase bräuchte es aber nicht nur eine aktive Kommunikation der Kanzlerin. Auch die Parlamente in Bund und Ländern sollten wieder eine aktivere Rolle spielen. Merkels Solo ist nicht genug.

