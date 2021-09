sixx

sixx zeigt Krebs-Reportage zur Prime Time: "Love your Scars" am Weltbrustkrebstag am Freitag, 1. Oktober 2021

Eine von acht Frauen erkrankt in ihrem Leben an Brustkrebs. Brustkrebs ist damit die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, doch früh erkannt und behandelt, ist sie gut heilbar. "Genau deshalb macht sich sixx als Frauensender seit bereits fünf Jahren für Prävention und Aufklärung zu diesem Thema stark," so sixx-Senderchefin Ellen Koch. "In diesem Jahr möchten wir nicht nur auf Social Media aufklären, sondern starken Frauen, die den Kampf gegen den Krebs überwunden haben, unsere wichtigste Programmfläche geben: unsere Prime Time. Denn ihre Geschichten gehen nicht nur unter die Haut - im wahrsten Sinne des Wortes - sondern sind emotional und machen Mut!"

Unter dem Titel "Love your Scars" begleitet Paula Lambert am Weltbrustkrebstag am Freitag, 1. Oktober 2021, um 20:15 Uhr, vier ehemalige Krebspatientinnen bei einem professionellen Shooting und spricht mit ihnen über die Geschichten hinter ihren Narben und über ihren persönlichen Kampf gegen den Krebs. "Ich möchte nicht, dass Frauen sich für ihre Narben verstecken. Schließlich haben wir uns die Krankheit nicht ausgesucht, sie gehört eben zu uns - wie die Narben jetzt auch", erklärt Doris Altmann. Die 38-Jährige bekam die Diagnose Brustkrebs und verlor dadurch einen Teil ihrer linken Brust und lebt seitdem mit einer Brustprothese.

Auf den sixx-Social Media-Kanälen erzählen darüber hinaus am Weltbrustkrebstag weitere betroffene Patientinnen von ihren Erfahrungen mit der Diagnose Brustkrebs. Stark, mutig und berührend. Auch auf den Social Media-Kanälen der Kooperationspartner yeswecan!cer, Nø Cosmetics und selbst:verständlich werden zahlreiche Inhalte zum Thema Krebsvorsorge und weitere Mutmacher-Geschichten von Betroffenen geteilt.

Gemeinsam mit der Non-Profit-Organisation yeswecan!cer , der Nø Cosmetics-Linie und selbst:verständlich, der Haltungs-Initiative der ProSiebenSat.1 Media SE, hat sich sixx auch in diesem Jahr bei der diesjährigen YEs!COn (www.yescon.org), Deutschlands größte Krebs-Convention, bei der auch das Narben-Shooting stattfand, stark gemacht: Mit einer Polaroid-Fotoaktion wurden die Themen Selbstliebe, Mut, Trauer und wahre Schönheit bespielt und die Teilnehmer:innen zum Nachdenken angeregt.

Der Weltbrustkrebstag am 1. Oktober 2021 auf sixx:

"Love your Scars"um 20:15 Uhr auf sixx

Mutmacher-Geschichten auf den Social Media-Accounts von @sixxtv @yeswecan!cer, @NøCosmetics und @selbst_verständlich

