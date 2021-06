Sky Deutschland

Saisonfinale in der Liqui Moly Handball-Bundesliga: die Entscheidung im Titelduell zwischen Flensburg und Kiel sowie im Dreikampf gegen den Abstieg ab Mittwoch live und exklusiv bei Sky

- Am Mittwoch und Donnerstag sowie am Sonntag überträgt Sky alle 20 Partien des 37. und 38. Spieltags der Handball-Bundesliga live und exklusiv - Sky Abonnenten können die Konferenzen am Mittwoch, Donnerstag und Sonntag auch im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sehen - Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Unterföhring, 22. Juni 2021 - Nachdem der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt sich über die komplette Saison ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um die Tabellenspitze der Liqui Moly Handball-Bundesliga geliefert haben, fällt in dieser Woche die endgültige Entscheidung im Kampf um die Deutsche Meisterschaft. Drei Punkte benötigt der Titelverteidiger aus Kiel noch, um am Ende wieder feiern zu können - der Rivale aus Flensburg hingegen muss seine beiden Spiele gewinnen und auf einen Ausrutscher des Rekordmeisters hoffen.

Am Mittwoch und Donnerstag sowie am Sonntag überträgt Sky alle 20 Spiele des 37. und 38. Spieltags und alle Entscheidungen der Saison 2020/21 live und exklusiv, wahlweise auch in der Konferenz.

Der 37. Spieltag mit zwei Konferenzen am Mittwoch und Donnerstag

Im vorletzten Fernduell um die Meisterschaft muss der Verfolger am Mittwochabend in Erlangen vorlegen. Mit einem Sieg in Franken würden die Flensburger zumindest für eine Nacht die Tabellenführung übernehmen. Sky Experte Stefan Kretzschmar und Markus Götz sind als Kommentatoren im Einsatz. Pascal Hens und Florian Schmidt-Sommerfeld kommentieren am Donnerstagabend die Partie des THW Kiel gegen den TBV Lemgo Lippe, in der die Kieler wieder zurück an die Spitze wollen oder bereits die Titelverteidigung perfekt machen können.

Ebenfalls noch vollkommen offen ist der Dreikampf im Tabellenkeller, in dem die HBW Balingen-Weilstetten, die GWD Minden und die Eulen Ludwigshafen den vierten Absteiger untereinander ausmachen. Die Balinger könnten sich bereits am Mittwochabend mit einem Sieg gegen Hannover retten, andernfalls werden die Schwaben weiter zittern müssen. Tags darauf treffen dann Minden und Ludwigshafen im direkten Duell aufeinander.

Am Mittwoch und Donnerstag stehen jeweils fünf Partien des 37. Spieltags auf dem Programm. Neben den Einzelspielen zeigt Sky alle Begegnungen wahlweise auch in der Sky Konferenz, durch die Moderatorin Katharina Kleinfeldt an beiden Tagen ab 18.30 Uhr führt.

Der letzte Spieltag mit der endgültigen Entscheidung am Sonntag

Die endgültigen Entscheidungen fallen dann spätestens am letzten Saison-Spieltag am Sonntag. Zwei frühe Partien überträgt Sky bereits ab 12.45 Uhr live, ab 14.45 Uhr folgen dann die letzten acht Spiele der Spielzeit 2020/21, darunter alle Protagonisten im Titelduell und im Abstiegskampf. Sky Experte Heiner Brand, Markus Götz und Marcus Jürgensen melden sich vom Spitzenspiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem THW Kiel, Karsten Petrzika und Jens Westen melden sich von der Partie zwischen der SG Flensburg-Handewitt und Balingen-Weilstetten.

Durch die entscheidende letzte Konferenz führt ab 14.45 Uhr Moderator Gregor Teicher, an dessen Seite Michael "Mimi" Kraus im Einsatz ist.

Jede Konferenz der Liqui Moly Handball-Bundesliga zeigt Sky als zusätzlichen Service auch live und in voller Länge im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App.Mit diesem Second-Screen-Angebot verpassen die Handballfans unter den Sky Abonnenten nichts mehr.

Abgerundet werden beide Spieltage jeweils von den Highlights in "Kompakt". Die Höhepunkte des 37. Spieltags sind am Donnerstagabend ab 22.30 Uhr, die des 38. Spieltags am Sonntag ab 21.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News zu sehen.

Das Saisonfinale der Liqui Moly Handball-Bundesliga ab Mittwoch bei Sky Sport:

37. Spieltag

Mittwoch:

18.30 Uhr: Die Konferenz live auf Sky Sport 1

18.30 Uhr: HC Erlangen - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport 2

18.30 Uhr: MT Melsungen - Füchse Berlin live auf Sky Sport 3

18.30 Uhr: SC DHfK Leipzig - HSG Nordhorn-Lingen live auf Sky Sport 4

18.30 Uhr: Bergischer HC - TVB 1898 Stuttgart live auf Sky Sport 5

18.30 Uhr: HBW Balingen-Weilstetten - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 6

Donnerstag:

18.30 Uhr: Die Konferenz live auf Sky Sport 2

18.30 Uhr: THW Kiel - TBV Lemgo Lippe live auf Sky Sport 3

18.30 Uhr: SC Magdeburg - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 4

18.30 Uhr: GWD Minden - Die Eulen Ludwigshafen live auf Sky Sport 5

18.30 Uhr: TuSEM Essen - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 6

18.30 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - HSC 2000 Coburg live auf Sky Sport 7

22.30 Uhr: "Kompakt", die Highlights des 37. Spieltags auf Sky Sport News

38. Spieltag

Sonntag:

12.45 Uhr: TBV Lemgo Lippe - SC Magdeburg live auf Sky Sport 1

12.45 Uhr: HSC 2000 Coburg - TuSEM Essen live auf Sky Sport 2

14.45 Uhr: Die Konferenz live auf Sky Sport 1

14.45 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - HBW Balingen-Weilstetten live auf Sky Sport 2

14.45 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - THW Kiel live auf Sky Sport 3

14.45 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - FRISCH AUF! Göppingen live auf Sky Sport 4

14.45 Uhr: HSG Wetzlar - GWD Minden live auf Sky Sport 5

14.45 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - MT Melsungen live auf Sky Sport 6

14.45 Uhr: Füchse Berlin - Bergischer HC live auf Sky Sport 7

14.45 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport 8

14.45 Uhr: HSG Nordhorn-Lingen - HC Erlangen live auf Sky Sport 9

21.30 Uhr: "Kompakt", die Highlights des 38. Spieltags auf Sky Sport News

